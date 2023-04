Überstürzte Aufräumarbeiten – Türken fürchten sich vor freigesetzten Giftstoffen in Erdbebentrümmern Bewohner der zerstörten Gebiete werfen der Regierung Erdogans vor, die Schutthaufen aus Wahlkampfgründen zu überstürzt und unsachgemäss zu beseitigen. Viele fürchten sich vor Asbest und Mikrofasern. Simon Angelo Meier

Umstrittene Trümmerhalden: Lastwägen laden Häuserschutt auf einer Deponie in Samandag in der Provinz Hatay ab (28. März 2023). Foto: Bulent Kilic (AFP)

Auch drei Monate nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit über 50’000 Opfern ist in den betroffenen Gebieten alles andere als Normalität zurückgekehrt. Die Bewohner sorgen sich wegen der Auswirkungen der rund 210 Millionen Tonnen Häuserschutt, die durch das Erdbeben entstanden sind: Die Trümmer werden zum Teil überhastet geräumt, wie die «Washington Post» berichtet. Angst vor Asbest, Atembeschwerden und Langzeitfolgen durch den Trümmerstaub mache sich breit, so etwa in der am Mittelmeer gelegenen Stadt Samandag. Hier haben die Bewohner zu protestieren begonnen, weil sie die Räumungsarbeiten als überstürzt und zu wenig sorgfältig empfinden: Die zum Teil hochgiftigen Baumaterialien würden in hoher Eile aussortiert, wodurch Asbest und andere Mikrofasern freigesetzt würden. Eine Bewässerung der Trümmer finde nur punktuell statt. Die Trümmerdeponien würden sich zu nahe an Wohngebieten befinden, wodurch die Bewohner den giftigen Bausubstanzen ausgesetzt seien.

Auch in der Provinz Hatay, die vom Erdbeben besonders betroffen ist, macht sich zunehmender Unmut über die Schaffung von Schuttdeponien neben noch intakten Wohngebieten, auf Strassen und neben Naturschutzgebieten breit. Die Entsorgungspraktiken verstossen laut türkischen Umweltaktivisten gegen Vorschriften zum Umgang mit solchen Abfällen, wie die «Washington Post» schreibt. Ein Bewohner von Samandag sagte gegenüber der Zeitung, er befürchte, «Hatay wird in 20 Jahren voller Krebs sein».

Die Kritiker werfen den Behörden vor, die Aufräumarbeiten nur darum so überhastet vorwärtszutreiben, weil Präsident Recep Erdogan eine rasche Beseitigung der Trümmer versprochen habe. Dieses Versprechen ist nun auch im Wahlkampf für die in zwei Wochen stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ein zentrales Thema. Erdogan hat zusätzlich zu den raschen Räumungsarbeiten versprochen, in der Rekordzeit von nur einem Jahr 309’000 neue Wohnhäuser zu schaffen. Die türkische Regierung hat gemäss eigenen Angaben bisher rund 650’000 Zelte und 50’000 Container für Menschen aufgestellt, die durch das Erdbeben obdachlos geworden sind.

Verzögerte Katastrophenhilfe sorgt immer noch für Unmut

Während in Städten wie Samandag die unsachgemässe, rasche Beseitigung der Häusertrümmer den Zorn der Bürger auf sich zieht, ist es für zahlreiche Wähler die zögerliche, nur langsam anlaufende Katastrophenhilfe, die sie ihre Loyalität gegenüber Erdogan überdenken lässt, wie Bloomberg berichtet. Die Regierung habe zu lange gebraucht, um dringend benötigte Zelte, Decken und Heizgeräte ins Katastrophengebiet zu schicken. Auch sei die Verteilung der Hilfsgüter zu willkürlich erfolgt. Erdogan habe das für die Bau- und Konstruktionssicherheit zuständige Amt nicht von seinen korrupten Beamten befreit, werfen die Kritiker dem Präsidenten vor. Stattdessen sei er zu stark mit seinem Machterhalt beschäftigt gewesen.

«Die Regierung hat es versäumt, Hilfe in alle Ecken der Erdbebenzone zu liefern. Aber ich bin kritischer gegenüber dem einen Mann, der versucht, seine Macht zu sichern. Genug ist genug. Es ist nicht richtig, dass ein Mann alle Entscheidungen ohne Aufsicht trifft», sagte der Inhaber eines Düngemittelgeschäfts in Adiyaman, das vom Erdbeben stark getroffen wurde, gegenüber Bloomberg.

210 Millionen Tonnen Häuserschutt: Ein Bagger trägt die Trümmer eines Hauses in Adiyaman im Südosten der Türkei ab. (25. März 2023) Foto: Bulent Kilic (AFP)

Tausende Erdbebenopfer leben immer noch in Zelten: Ein Camp für Erdbebenopfer in Adiyaman. (25. März 2023) Foto: Bulent Kilic (AFP)

Erdogan selber kam nach dem Erdbeben von Gölcük 1999 an die Macht, das mehr als 17’000 Opfer forderte. In seiner Wirtschaftspolitik nutzte er den Bausektor gekoppelt mit billigen Krediten, um die türkische Wirtschaft anzukurbeln. Viele im Zuge dieses Baubooms entstandenen Häuser erwiesen sich während des Erdbebens vom Februar jedoch als von mangelhafter Qualität. Auch vermochte die Baubranche allein die Wirtschaft nicht am Wachsen zu halten.

Erdogans Regierung hat die langsam erfolgenden Hilfsmassnahmen nach der Erdbebenkatastrophe mit der besonders hohen Intensität der Beben begründet, auf die man nicht habe vorbereitet sein können. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Die rund 100’000 türkischen Wählerinnen und Wähler in der Schweiz können ab diesem Wochenende ihre Stimme abgeben, die etwa 1,5 Millionen Türken in Deutschland ab heute Donnerstag. Umfragen zufolge zeichnet sich bei der Präsidentenwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu ab, der für ein breites Oppositionsbündnis antritt.

Simon Angelo Meier ist seit 2023 Praktikant am Newsdesk von Tamedia. Zuvor arbeitete er als Bildredaktor bei Keystone-SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.