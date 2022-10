Brand in Autobahn-Tunnel – Tunnel muss wegen brennendem Auto gesperrt werden Im Hafnerbergtunnel in Birmensdorf hat am Donnerstagabend ein Auto Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, der Tunnel war aber längere Zeit gesperrt.

Am Donnerstagabend gab es kein Durchkommen am Hafnerbergtunnel. Foto: Kantonspolizei Zürich

Wegen eines Fahrzeugbrandes war der Hafnerbergtunnel auf der Autobahn A3 in Birmensdorf am Donnerstagabend knapp zwei Stunden lang gesperrt. Stau und teils erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Umgebung waren die Folge.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, stieg um etwa 18.15 Uhr Rauch aus einem Personenwagen, der sich im Tunnel befand. Der Lenker hielt sofort auf dem Pannenstreifen an und verliess sein Auto. Dieses fing in der Folge an zu brennen. Der Lenker wurde von einem anderen Autofahrer mitgenommen und aus dem Tunnel gefahren. Die Verkehrsleitzentrale der Kantonspolizei Zürich alarmierte die Feuerwehr, die ausrückte und das Fahrzeug löschte.

Tunnel war beidseitig gesperrt

Beim Fahrzeugbrand wurde niemand verletzt. Der Personenwagen ist durch den Brand vollständig zerstört worden. Bei der Tunneleinrichtung entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Wegen des Brandes musste der Hafnerbergtunnel beidseitig gesperrt werden. Nach den Räumungsarbeiten konnten um etwa 20 Uhr alle Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.