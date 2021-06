Unihockey: Zerwürfnis mit Meistertrainer – Turbulente Zeiten für die Kloten-Dietlikon Jets Trainer René Jaunin ist überraschend nicht mehr an Bord des Schweizer Meisters. Und Nationalspielerin Julia Suter verlässt die Jets nun doch noch Richtung Schweden. Marisa Kuny

Wird in der kommenden Saison im Kreis von Schweizer Meister Kloten-Dietlikon fehlen: Stürmerin Julia Suter mit der Rückennummer 19. Foto: Sibylle Meier

Dass eine Sommerpause nicht automatisch Erholung, Entspannung und Abstand bedeutet, weiss Kloten-Dietlikons Sportchef Antti Uimonen aus langjähriger Erfahrung. Doch so turbulent wie in diesem Frühsommer ging es beim NLA-Spitzenteam noch selten zu und her. Mit Julia Suter zieht es wenige Tage vor dem Kick-off überraschend noch eine vierte Nationalspielerin der Jets-Frauen in die höchste schwedische Liga, wenige Wochen zuvor hatten sich bereits die Wege des Vereins und Meistertrainer René Jaunin getrennt, auch das unerwartet. Der Sportchef sagt: «Es sind definitiv aufregende Zeiten.»