Saisonauftakt im Geräteturnen – Turnerinnen haben endlich wieder Bauchkribbeln Der Frühlingswettkampf in Effretikon war der erste Anlass im Geräteturnen seit eineinhalb Jahren. Nach der langen pandemiebedingten Zwangspause durften sich 939 junge Turnerinnen über ein echtes Treffen in der Halle freuen . Renate Ried, Nina Brüngger

Nach vielen Monaten ohne Wettkampf, trafen sich die jungen Turnerinnen aus dem Kanton in Effretikon endlich wieder einmal in der Halle. Wer nicht gerade turnte, trug Maske. Foto: Renate Ried

«Das Schönste ist eindeutig, wieder einmal in einer anderen Halle zu sein und all die bekannten Gesichter zu sehen, wenn auch hinter den Masken», stellte Raffael Pfaller fest. Der Dietliker Trainer war bei Weitem nicht der einzige, der sich am Frühlingswettkampf in Effretikon darüber freute, dass die Saison im Geräteturnen offiziell starten konnte. Für die jüngsten Geräteturnerinnen war der kantonale Anlass der erste Wettkampf überhaupt. Vor allem die Mädchen, die im Herbst 2019 mit Turnen begonnen hatten, staunten. Die 8-Jährige Fiona Tobler aus Dietlikon war ganz aufgeregt. Der neue Ort, die anderen Farben der Matten, die Geräte und plötzlich so viele andere Turnerinnen lösten bei ihr ein «grosses Bauchkribbeln» aus.