Die Mutter-Kalb-Haltung ist die Ausnahme: Wie will der Bundesrat das Tierwohl fördern? Foto: René Ruis (Keystone)

In drei Monaten entscheidet das Volk über die Initiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz». Das Begehren will das Tierwohl stärken. Die Zahl gehaltener Tiere, Unterbringung, Auslauf, Schlachtung: All dies soll in Zukunft mindestens den Anforderungen der Bio-Suisse-Richtlinien 2018 entsprechen. Dieser Standard soll auch für den Import tierischer Produkte gelten.

So weit, so klar. Nur: Was geschieht, wenn Volk und Stände die Initiative am 25. September verwerfen? Was tut der Bund fürs Tierwohl? Neue Hinweise gibt der Bericht «Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik».

Neue Agrarpolitik: Bundesrat legt Eckwerte fest Infos einblenden Vom Bauernbetrieb über Zwischenhandel und Verarbeitung bis auf den Teller: Der Bundesrat skizziert in einem am Donnerstag vorgestellten Bericht den Weg der Land- und Ernährungswirtschaft in die Zukunft. Sie soll nachhaltig sein und mehr zur Ernährungssicherheit beitragen können als heute. Weiterhin sollen Schweizer Bauern mehr als die Hälfte der nachgefragten Lebensmittel herstellen. Dabei soll die Arbeitsproduktivität gegenüber 2020 um die Hälfte gesteigert werden, namentlich dank technischem Fortschritt. Die Treibhausgasemissionen sollen mindestens vierzig Prozent unter dem Stand von 1990 liegen. Zur Nachhaltigkeit beitragen müssen nach Ansicht des Bundesrats aber auch die Konsumenten. Sie sollen informiert sein über Produktionsmethoden und Bescheid wissen, wie sich diese auf das Klima oder das Wohl der Tiere auswirken. Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverluste in der gesamten Wertschöpfungskette im Vergleich zu heute um drei Viertel zu senken. Die Treibhausgasemissionen in Verbindung mit dem Essen sollen um zwei Drittel abnehmen. Umsetzen will der Bundesrat seine Strategie in drei Etappen. Die erste sind die Beschlüsse von Parlament und Bundesrat im Zusammenhang mit der Vorlage zur Verminderung der Risiken durch Pestizide. Als zweite Etappe soll die Agrarpolitik 2022+ «grundsätzlich» umgesetzt, aber entschlackt werden. Der Bundesrat empfiehlt den Räten unter anderem, den ökologischen Leistungsnachweis für Direktzahlungen nicht anzupassen. Als dritte Etappe ist – nach einer Auslegeordnung im Zeitraum 2025/2026 – eine weiterführende Reform ab 2030 geplant. (sda)



Darin schreibt der Bundesrat, die Tierschutzgesetze der Schweiz würden zu den weltweit strengsten gehören. Das Tierwohl in der Nutztierhaltung werde über Direktzahlungen gefördert.

«Aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen» sieht der Bundesrat gleichwohl «Anpassungsbedarf»: «Fortschritte beim Tierwohl müssen insbesondere in den Bereichen Unterbringung, Pflege und regelmässiger Auslauf der Nutztiere erzielt werden.» Zudem gelte es, in der Nutztierhaltung die Antibiotika weiter zu reduzieren.

Zur Einordnung: Der Verkauf von Antibiotika für Tiere hat sich gemäss dem Bericht in den letzten zehn Jahren halbiert. Zudem hatten gemäss dem Bericht vor zwei Jahren bereits fast acht von zehn Nutztieren regelmässigen Auslauf im Freien (Tierwohlprogramm Raus). Sechs von zehn Nutztieren wurden in besonders tierfreundlichen Ställen gehalten (Tierwohlprogramm BTS). Der Bundesrat wollte Raus und BTS für faktisch obligatorisch erklären, dies im Rahmen eines direkten Gegenvorschlags zur Tierwohlinitiative. Das Parlament lehnte das ab.

«Die Tierwohlprogramme des Bundes werden regelmässig verbessert, um noch mehr Betriebe zur Teilnahme zu motivieren.» Florie Marion, Bundesamt für Landwirtschaft

Aber: Wie der Bundesrat das Tierwohl im Detail stärken will, bleibt nach Lektüre des Berichts unklar. Alles nur schöne Worte?

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) widerspricht. «Die Tierwohlprogramme des Bundes werden regelmässig verbessert, um noch mehr Betriebe zur Teilnahme zu motivieren», sagt Sprecherin Florie Marion. Das BLW verweist auf zwei Massnahmen, die 2023 in Kraft treten. Zum einen fördert der Bund mit einem neuen «Weidebeitrag» den Auslauf und die Haltung im Freien. Zum anderen hat er das Tierwohlprogramm Raus so modifiziert, dass auch Betriebe mit begrenzten stallnahen Weideflächen daran teilnehmen und «somit mehr Tiere davon profitieren können».

Tierschützer beanstanden aber, das seien bereits beschlossene Massnahmen. «Der Bundesrat hat es verpasst, mit neuen Impulsen die Transformation hin zu nachhaltigen und tierwohlorientierten Ernährungssystemen anzupacken», sagt Stefan Flückiger vom Schweizer Tierschutz (STS). Es bestehe nun die Gefahr, dass bei einer Ablehnung der Massentierhaltungsinitiative keine Konzepte zur weiteren Tierwohlförderung vorhanden seien. Der STS unterstützt das Volksbegehren, hatte aber anfangs einen indirekten Gegenentwurf lanciert, «um mit einem pragmatischen Kompromissvorschlag den offensichtlichen Handlungsbedarf anzugehen». Doch der Nationalrat war dagegen.

Keine Beiträge für Tiergesundheit

Stellvertretend für das bundesrätliche Versäumnis steht aus Sicht der Tierschützer der Umgang mit dem Anreizprogramm «Tiergesundheit». Damit liessen sich innovative Projekte fördern, zum Beispiel das Konzept «Freiluftkalb»: Der Antibiotikaeinsatz in der Kälbermast lässt sich mit einfachen Massnahmen reduzieren, etwa indem die Tiere die ersten Wochen der Mast im Freien verbringen. 2020 hatte der Bundesrat noch vorgeschlagen, eine Gesetzesgrundlage zur Stärkung der Tiergesundheit zu schaffen. Im nun vorliegenden Bericht steht davon nichts.

An der Pressekonferenz des Bundesrats war das Tierwohl nur am Rand ein Thema. Agrarminister Guy Parmelin (SVP) ging erst darauf ein, als er von Journalisten darauf angesprochen wurde. Demnach will der Bundesrat ein Kompetenzzentrum für Tiergesundheit schaffen. Auf die Einführung von Tiergesundheitsbeiträgen dagegen verzichtet er. Der Grund: Das System der Direktzahlungen sei ohnehin schon sehr komplex. Aber in drei bis vier Jahren will der Bundesrat das Vorhaben erneut prüfen. Ein Forschungsprojekt soll bis dahin Erkenntnisse zur möglichen Umsetzung liefern.

