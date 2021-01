Radio- und TV-Gebühren – TV-Inkasso-Stelle Serafe will mehr Geld Die Serafe verschickt immer noch fehlerhafte Rechnungen – will aber jetzt mehr Geld für ihre Arbeit, weil der Aufwand grösser sei als im Pflichtenheft vorgesehen. Mischa Aebi

So gemütlich es ist, vor dem TV zu sitzen, so mühsam können die fehlerhaften Rechnungen für die TV-Abgaben sein. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ein Anwalt aus Bern staunte, als er die letzte Rechnung der Radio- und TV-Abgaben öffnete. Im Adresskopf stand nicht nur sein Name, sondern auch jene seiner Nachbarn. Er reklamierte und bekam eine noch fehlerhaftere Rechnung: Die Namen der Nachbarn waren immer noch da, zudem verlangte die Serafe nun plötzlich statt 365 Franken 715 Franken. Nach erneuter Reklamation bekam er eine Mahnung, auf der jetzt nur noch sein Name stand, aber immer noch der falsche Betrag. Darauf schrieb der Anwalt einen Brief an den Verwaltungsrat von Serafe, eingeschrieben abgeschickt am 24. Oktober. Auf die Antwort warte er bis heute.