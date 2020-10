Sensation im Unihockey – UBN gelingt im Cup ein grosser Coup Erstligist Bassersdorf Nürensdorf (UBN) wirft im 1/32-Final des Cups den NLA-Verein Chur aus dem Wettbewerb. Marisa Kuny

Die Sensation ist perfekt: In Nürensdorf jubelt das Heimteam über den souveränen Sieg gegen das favorisierte Chur. Raisa Durandi

So überraschend kann der Schweizer Cup sein. Und so schön - zumindest aus Sicht der unterklassigen Unterländer, die am Sonntagabend in der Hatzenbühlhalle in Nürensdorf vor 115 Zuschauenden den sechstplatzierten der NLA-Tabelle nicht einmal knapp, sondern komfortabel mit 8:3 bezwingen. Während die Churer nach Spielschluss vermutlich mit ungläubigem Staunen die Heimreise antreten, macht sich eine vergnügte UBN-Equipe auf Richtung Restaurant Sternen. «Die kochen in Nürensdorf extra für uns», freut sich Trainer Samuel Eberle auf das Cordon-Bleu und meint schmunzelnd, aber in der Sache durchaus ernst: «Also alles corona-konform.»