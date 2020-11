Umzug in die Schweiz – UBS-Chef Ralph Hamers verschmäht Zürich Der neue UBS-Chef und seine Frau haben sich für einen steuergünstigeren Wohnsitz entschieden. Die Familie lassen die beiden zurück in den Niederlanden. Beat Schmid

Muss von Zug nach Zürich pendeln: Der neue UBS-Chef Ralph Hamers. (KEYSTONE/) Foto: Walter Bieri (Keystone)

Das Städtchen ist beschaulich, der Steuerfuss tief. Es lebt sich gut in Zug. Jetzt erhält die Innerschweizer Stadt einen prominenten Neuzuzüger: UBS-Chef Ralph Hamers. So ist es einem aktuellen Handelsregistereintrag zu entnehmen. Ein UBS-Sprecher wollte sich zum Schweizer Wohnsitz von Hamers nicht weiter äussern. «Das ist seine Privatsache», sagte er.

Ralph Hamers war 29 Jahre in den Diensten der holländischen Bank ING. Seine Frau, die er dort kennengelernt hat, wird mit ihm in den Schweiz übersiedeln. Das Paar hat Zwillinge, die 20 Jahre alt sind. In einem Abschiedsvideo sagte Hamers Frau unter Tränen, dass sie ihre Familie in Holland zurücklassen werden.