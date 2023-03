Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Überraschung bei Schweizer Superbank – Paukenschlag bei der UBS – Ermotti kehrt auf Chefposten zurück Bereits am 5. April tritt der frühere Chef seinen Posten an. Ralph Hamers wird das Amt abgeben. Matthias Chapman UPDATE FOLGT

Alter und neuer Boss der Schweizer Superbank UBS: Sergio Ermotti. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer hätte das gedacht: Erst im November 2020 war Sergio Ermotti nach neun Jahren an der Spitze der UBS von Ralph Hamers abgelöst worden. Nun kehrt der Tessiner auf den Chefposten zurück.

Die Ernennung Ermottis wird von der UBS in einer Mitteilung vom Mittwoch mit den «neuen Prioritäten» der Bank nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse begründet. Der jetzige CEO Ralph Hamers habe sich bereit erklärt, im Interesse des neuen kombinierten Unternehmens, des Schweizer Finanzsektors und des Landes zurückzutreten. Er werde während einer Übergangsphase noch beratend zur Seite stehen.

Vor 10 Tagen gaben UBS, Credit Suisse, der Bundesrat, die SNB und die Finma an einer denkwürdigen Medienkonferenz in Bern die Übernahme der CS durch die UBS bekannt. Die zweitgrösste Schweizer Bank hatte das Vertrauen von Kundinnen und Investoren verloren. Der Aktienkurs stürzte ins Bodenlose, offenbar wurden Milliarden Kundengelder abgezogen.

Worte, die in die Schweizer Wirtschaftsgeschichte eingehen: Wie Bundespräsident Alain Berset und Finanzministerin Karin Keller-Sutter den Deal des Jahrhunderts erklärten. Video: Tamedia

Ermotti gibt Amt bei Swiss Re ab

Swiss Re verliert mit der Ernennung Ermottis zum UBS-CEO den Verwaltungsratspräsidenten. Ermotti trete an der GV vom 12. April zwar noch zur Wiederwahl an, nach einer kurzen Übergangsphase gebe er sein Amt dann aber ab, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit.

Er wolle sich voll auf seine Rolle bei UBS konzentrieren, heisst es zur Begründung. Ermotti war am Mittwoch überraschend zum Chef der UBS ernannt worden, deren bisheriger Chef Ralph Hamers sich im Zuge der Übernahme der CS von seinem Posten zurückzieht.

Swiss Re hat nun den bishergien Verwaltungsrat Jacques de Vaucleroy als neuen Vizepräsidenten und Lead Independent Director nominiert. Er werde dem Verwaltungsrat vorsitzen und durch die Übergangsphase führen, bis an einer ausserordentlichen GV eine neue Verwaltungsratspräsidentin oder ein neuer Verwaltungsratspräsident gefunden sei, heisst es weiter.

Folgt mehr in Kürze.

Matthias Chapman ist seit 2000 bei der Redaktion Tamedia und zuvor beim «Tages-Anzeiger» tätig. Zuerst als Newsredaktor, dann als Reporter beim Newsnetz. Dort leitete er auch das Ressort Wirtschaft. Seit 2013 ist Matthias Chapman Tagesleiter. Zusätzlich leitet er die Teams News und Sitemanagement. Mehr Infos @matthiaschapman

Fehler gefunden?Jetzt melden.