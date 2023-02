Ausstellung «The Mystery of Banksy» – Über 100 Banksys in Oerlikon, aber alle sind gefälscht Eine Schau trägt Kunstwerke des berühmtesten Street-Art-Künstlers zusammen. Die ausgestellte Kunst besteht aber nur aus Kopien. Kann das funktionieren? Jean-Marc Nia

Die Ausstellung «The Mystery of Banksy» zeigt grössere und kleinere Werke des Allrounders Banksy. Foto: Samuel Schalch

Gehört Street-Art in Museen? Diese Frage beschäftigt die Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler schon seit Beginn ihres Schaffens. So ging es bereits in dem Hip-Hop-Kultstreifen «Wild Style» (1982) um einen illegalen Sprayer, der plötzlich von der Galerienwelt entdeckt wird.