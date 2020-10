Cyclomania in Bülach – Über 10’000 Kilometer auf dem Velo 248 Teilnehmende spulten im September an der Cyclomania in Bülach auf dem Fahrrad über 10’000 Kilometer ab.

Die Gewinnerin des Hauptpreises an der Cyclomania Bülach, Nadja Meier (links), posiert zusammen mit den Preissponsoren Jürg Birrer von Velobirrer AG sowie Angela Krämer von der gleichnamigen Drogerie. Foto: Paco Carrascosa

Mit der Teilnahme an der Cyclomania wollte die Stadt Bülach die Bevölkerung motivieren, im Alltag vermehrt Velo zu fahren oder zu Fuss zu gehen. Die nationale Velo-Challenge fand zwischen dem 1. und 30. September in Bülach statt. 248 Teilnehmende liessen sich begeistern und radelten in Monatsfrist insgesamt 10’407 Kilometer zusammen.

Cyclomania wollte auf spielerische Art motivieren, im Alltag vermehrt aufs Velo zu setzen oder Strecken zu Fuss zu gehen. Im September in Bülach zu Fuss oder auf dem Velo unterwegs zu sein, sollte sich auch lohnen: Es konnten Punkte gesammelt werden, als Belohnung winkten Preise von lokalen Anbietern. Den Hauptpreis, ein Cresta-Velo im Wert von 1298 Franken von Velobirrer AG, gewann Nadja Meier.