Massenproteste in Israel – Über 150’000 Menschen demonstrieren gegen umstrittene Justizreform Weil Premierminister Netanjahu das Vorhaben nur ausgesetzt und nicht gestrichen hat, gehen in Tel Aviv und anderen Städten weiterhin Zehntausende auf die Strasse.

Die Demonstrierenden bezeichnen die Proteste als «Kampf um die Demokratie». Auf Plakaten stand: «Die Geschichte hat ihre Augen auf euch gerichtet» und «Wir beobachten euch». Foto: Abir Sultan (Keystone, EPA)

In Israel hat es am Samstagabend erneut Massenproteste gegen die umstrittene Justizreform der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegeben. Nach Schätzungen israelischer Medien versammelten sich 150’000 bis 200’000 Demonstranten im Stadtzentrum von Tel Aviv. «Die Geschichte hat ihre Augen auf euch gerichtet», stand auf einem Plakat. Viele Demonstranten schwenkten die weiss-blaue israelische Flagge.

Die Debatte um die Justizreform hat in Israel eine tiefe innenpolitische und gesellschaftliche Krise ausgelöst. Seit Januar gibt es beispiellose Proteste gegen die Regierungspläne, jeden Samstag gehen vor allem in Tel Aviv Zehntausende auf die Strasse. Auch in anderen grossen Städten versammeln sich Menschen.

Die Reform schränkt die Befugnisse des Obersten Gerichts ein und stärkt das Parlament und den Ministerpräsidenten. AFP

Die Demonstranten werfen der Regierung vor, die unabhängige Justiz des Landes schwächen und die Demokratie in Israel aushöhlen zu wollen. Die Demonstrantin Iris Oren bezeichnete die Proteste als «Kampf für die Demokratie». Dieser Kampf werde mit Sicherheit auch im Parlament wahrgenommen, sagte Oren, die wie viele Demonstranten eine israelische Flagge dabei hatte. So werde den Abgeordneten klar gemacht, «dass sie keine einseitigen Entscheidungen treffen können».

Medien schätzten, dass üer 150’000 Menschen an den Protesten in Tel Aviv teilnahmen. Foto: Abir Sultan (Keystone, EPA)

Das Vorhaben der Regierung zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Mit der Reform könnte das Parlament mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Obersten Gerichts aufheben.

Netanjahu hatte Ende März infolge der massiven Proteste das Gesetzgebungsverfahren bis Ende April ausgesetzt, um dem «Dialog eine Chance zu geben». Präsident Isaac Herzog vermittelt zwischen Regierung und Opposition. Politiker der Opposition äusserten sich jedoch skeptisch, bisher wurde kein Kompromiss erzielt. Am Montag kommen die Abgeordneten nun aus einer Parlamentspause zurück.

