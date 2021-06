Information zum Standort Glasi – Über 200 Personen interessieren sich für Tertianum Bülach Das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum stellte den künftigen Standort im Glasi-Areal vor. Die Zielgruppe reagierte von skeptisch bis begeistert. Daniela Schenker

Eines von zwei Gebäuden im Neubauquartier Glasi, die das Unternehmen Tertianum beziehen wird. Foto: zvg Swiss Interactive AG

Noch ist das Glasi-Areal im Norden Bülachs eine einzige riesige Baustelle. Da fällt es schwer, sich vorzustellen, wie dort in 14 Monaten Seniorinnen und Senioren ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Zuhause vorfinden sollen. Doch Tertianum – privater Anbieter der geplanten Wohnungen und Pflegebetten – half am Donnerstag der Fantasie auf die Sprünge. Das Unternehmen lud zu vier Informationsveranstaltungen in die benachbarte Vetropack-Halle. 220 Seniorinnen und Senioren sorgten dafür, dass alle Termine ausgebucht waren. «Dieses Echo ist angesichts von Corona gross und für uns natürlich sehr erfreulich», sagt Stefan Keel, Regionalleiter der Tertianum Wohn- und Pflegezentren im Kanton Zürich. Rund 80 Prozent der Interessierten kämen aus Bülach, der Rest aus der übrigen Flughafenregion.