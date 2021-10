Zahlenstreit nach Demo in Bern – Demonstrierten doch mehr als 30’000 gegen Zertifikate? Ein Berner Wissenschaftler hat untersucht, wie viele Leute an der nationalen Demonstration der Massnahmengegner waren. Seine Ergebnisse sind verblüffend. Carlo Senn

Tausende, aber wie viele genau? Demonstration gegen das Covid-Gesetz am 23. Oktober. Foto: Jürg Spori

Sei es bei der Klimademo, am Frauenstreik oder an den Kundgebungen der Corona-Massnahmengegner: Die Schlagkraft einer Bewegung misst sich auch daran, wie viele Leute auf die Strasse gehen. So kommt es regelmässig zu Übertreibungen bei der Zahl der Kundgebungsteilnehmenden – meist vonseiten der Veranstalter –, aber auch zu Untertreibungen. So war es auch nach der nationalen Kundgebung am Samstag gegen das Zertifikat von «Freie Linke Schweiz» und «Aktionsbündnis Urkantone».

«Aktionsbündnis Urkantone» schreibt auf seiner Website von 50’000 Teilnehmenden, diese Zeitung und weitere Medien dagegen haben von mehreren Tausend Teilnehmenden geschrieben, die Polizei selbst hat keine Schätzung bekannt gegeben. Später war die Rede von 15’000 bis 20’000 Demonstranten. Wie viele waren es denn nun?