Psychische Belastung steigt – Über 50 Prozent mehr Jugendliche versuchten, sich das Leben zu nehmen Die Zahl der Suizidversuche von Heranwachsenden nahm im letzten Jahr drastisch zu – nicht nur wegen Corona. Experten fordern, das Thema zum Schulstoff zu machen – und ein Register. Fabienne Riklin

Seit zehn Jahren nehmen psychische Leiden bei Minderjährigen zu. In der Pandemie hat sich die Situation verschärft. Foto: LAB

Daniel, wie wir ihn hier nennen, wusste: Er steht kurz davor, sich etwas anzutun. Also packte er sein Duvet und legte sich neben das Bett seiner Eltern. Zwei Wochen lang ging das so, jede Nacht. Doch der 17-jährige Gymnasiast wurde zusehends suizidaler. In jener Nacht im vergangenen Januar bat er seine Eltern, die Schlafzimmertür abzuschliessen. Für Mutter Manuela D. ein Schock: «Zu wissen, dass Daniel den Tod wählt, wenn ich ihn nicht aufhalte, war fürchterlich.» Am nächsten Tag kam er in eine Klinik.