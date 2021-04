Widerstand gegen Abstellanlage – Über 600 Unterschriften gegen SBB-Pläne in Eglisau eingereicht Die SBB wollen in Eglisau auf über 42’000 Quadratmetern eine Abstellanlage bauen. Nun haben Eglisauerinnen und Eglisauer eine Petition mit mehr als 600 Unterschriften dagegen eingereicht. Manuel Navarro

Michael Heegewald (links) übergibt Gemeindepräsident Peter Bär die Petition gegen die geplante Abstellanlage im Gebiet Birchstud. Foto: Urs Weisskopf

42’500 Quadratmeter – so viel Fläche soll eine neue Abstellanlage in Eglisau im Gebiet Birchstud beanspruchen. Dies wurde im vergangenen Dezember bekannt, als der Kanton die neue Richtplanrevision öffentlich auflegte. Zwei weitere solche Anlagen planen die SBB in Bubikon und in Hombrechtikon.

In den vergangenen Monaten stiessen die Pläne der Bundesbahnen auf heftigen Widerstand. Interessengemeinschaften gegen die Anlagen wurden gegründet, medienwirksam protestierten sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Behörden von Hombrechtikon und Bubikon gegen das Vorhaben.