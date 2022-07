Ablaufdatum überschritten – Über 600’000 Dosen Covid-Impfstoff droht die Vernichtung In der Schweiz wird nur noch wenig geimpft. Hunderttausende Dosen haben das Haltbarkeitsdatum überschritten und werden wohl vernichtet. Grund dafür sei die Strategie der maximalen Versorgungssicherheit, erklärt der Bund. Cyrill Pinto

Fläschchen mit dem Impfstoff von Moderna stehen für die Booster-Impfung bereit – Bund und Kantone haben zurzeit 6,9 Millionen Dosen an Lager, 620’500 davon haben ihr Ablaufdatum erreicht. Foto: Christian Pfander

Auf dem Höhepunkt der Impfkampagne gegen das Coronavirus wurden im Juni 2021 pro Woche 642’200 Impfdosen verabreicht. In letzter Zeit ist die Nachfrage aber geradezu eingebrochen. In den Monaten Mai und Juni wurden gerade mal noch zwischen 7000 und 9000 Dosen pro Woche verimpft. Bund und Kantone haben derzeit immer noch 6,9 Millionen Dosen an Lager, wie es auf Anfrage heisst. Der überwiegende Teil davon sind die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech (4 Millionen) und Moderna (2,5 Millionen).