Gewerbefläche Flughafenregion – Über 90 Firmen suchen im Unterland ein neues Zuhause Hotel, Tesla-Säule oder Hundeschule: Die Liste der Unternehmen, die Bauland und Immobilien in Flughafennähe suchen, ist lang. Florian Schaer

Die Nähe zum Flughafen ist nach wie vor ein entscheidender Standortvorteil, den die Flughafenregion Zürich auch zu vermarkten weiss. Foto: Christian Merz

Die Bäckerei Bertschi in Kloten möchte expandieren. Das hatte sie bereits im April 2021 bekannt gegeben. Für 15,7 Millionen Franken soll das Hauptgebäude am Standort in Kloten um einen Anbau samt neuer Parkgarage erweitert werden. Doch jetzt sucht der Betrieb vorab auch zwischen 7000 und 10’000 Quadratmeter Mietfläche. Das geht aus dem entsprechenden Eintrag hervor, den die Bäckerei bei der Flughafenregion Zürich (FRZ) eingereicht hat. Das regionale Unternehmernetzwerk führt auf seiner Website von jeher eine Liste der Immobilien- und Baulandsuche.