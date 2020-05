US-Wissenschaftler – Über als 100 000 Corona-Tote in den USA In den USA sind 1,7 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Bei einer zweiten Welle könnte sich die Zahl der Toten verdoppeln.

Darum gehts Infos einblenden Laut Wissenschaftler der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sind in den USA mehr als 100’000 Menschen an Covid-19 gestorben.

Es wird in den USA mit rund 132’000 Toten gerechnet.

Eine zweite Welle könnte die Zahl der Corona-Opfer jedoch verdoppeln.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA Angaben von Wissenschaftlern zufolge mehr als 100’000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging am Mittwochabend aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie in den USA lag nach Angaben der Universität bei rund 1,7 Millionen. Weltweit sind demnach mehr als 5,6 Millionen Fälle registriert worden – bei mehr als 350’000 Toten. Erst am Montag vergangener Woche war in den USA die Zahl von 90’000 Toten überschritten worden.

Noch vor einigen Wochen war das Institut IHME der Universität Washington in Seattle davon ausgegangen, dass sich die Opferzahl in den USA im Hochsommer bei etwa 90’000 stabilisieren würde. Mittlerweile gehen die IHME-Wissenschaftler davon aus, dass die Zahl der Toten in den USA bis Anfang August auf rund 132’000 ansteigen könnte. Das IHME-Modell wird immer wieder aktualisiert – auch, weil die US-Bundesstaaten Eindämmungsmassnahmen inzwischen lockern.

Virus noch nicht unter Kontrolle

Die Weisse Haus hat das IHME-Modell mehrfach für seine eigenen Prognosen herangezogen. Trump selber hatte zu Monatsbeginn gesagt, er hoffe, dass die Zahl der Toten in den USA unter 100’000 bleiben würde. Mitte April hatte Trump erklärt, seine Regierung rechne mit 60’000 bis 65’000 Toten infolge der Coronavirus-Epidemie in den USA.

Wissenschaftler des Imperial College in London, deren Prognosen Trump in der Krise wiederholt zitiert hat, warnten am vergangenen Donnerstag, das Virus sei in den meisten US-Bundesstaaten noch nicht unter Kontrolle. Sollte die Mobilität von Menschen in den USA ohne weitere Kontrollmassnahmen wieder zunehmen, sei mit einem bedeutenden Wiederaufflammen der Epidemie zu rechnen. Schätzungen zufolge könnte sich die Zahl der Toten dann binnen zwei Monaten mehr als verdoppeln.

Trump drängt auf Lockerung

Die Webseite der Forscher der Johns-Hopkins-Universität wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC. In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität zuletzt allerdings auch wieder nach unten korrigiert.

Trump drängt seit einiger Zeit darauf, dass Bundesstaaten die Schutzmassnahmen lockern, damit die schwer angeschlagene US-Wirtschaft wieder in Gang kommt. Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie im März haben fast 39 Millionen Menschen in den USA mindestens zeitweise ihren Job verloren – so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Trump geht davon aus, dass sich die Wirtschaft im vierten Quartal des Jahres erholen wird und 2021 wieder rasant wächst.

SDA