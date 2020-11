Gemeinden im Unterland einig – Über das Budget sollen die Bürger im Detail streiten können An der Urne abstimmen statt an der Gemeindeversammlung? Der Zürcher Regierungsrat will genau das ermöglichen. Im Unterland stösst die Idee aber auf keine grosse Begeisterung. Martin Liebrich

Gemeindeversammlungen sind auch in Zeiten von Corona möglich. Im Gegensatz zum Beispiel im Bild sind neben dem Sicherheitsabstand aber auch noch Gesichtsmasken nötig. Themenfoto: Susanne Keller

Das wäre dem Zürcher Regierungsrat vor Jahresfrist wohl nicht einmal im Traum eingefallen: Die Stimmberechtigten sollen an der Urne über jene Vorlagen abstimmen können, die sonst vor die Gemeindeversammlung kommen. Aber vor einem Jahr war Corona auch noch weit weg, und alles ging seinen gewohnten Gang. Jetzt, da die zweite Pandemiewelle ihre Wucht entfaltet hat, wartet der Regierungsrat deshalb mit genau diesem Vorschlag auf: Urne statt Versammlung, in einem zeitlich befristeten Rahmen. Nämlich bis Ende März.

In seiner Argumentation beruft sich der Rat einerseits auf die Demokratie. Personen, die zu den Corona-Risikogruppen zählen, könnten es aufgrund der Situation vorziehen, nicht an eine Versammlung zu gehen. Und andererseits besteht auch ein Bedürfnis seitens der Gemeinden. So herrschte nach dem Vorschlag des Regierungsrats etwa in den Seegemeinden Thalwil und Uetikon Erleichterung. Sie hatten entsprechende Freiheiten gefordert. In den Versammlungsgemeinden der Bezirke Bülach und Dielsdorf hat die Idee aber kaum Begeisterung ausgelöst. Vor allem nicht in Bezug auf die bevorstehenden Gemeindeversammlungen vom November und Dezember. Dort wird über die Budgets für das kommende Jahr befunden, teilweise auch noch über die Rechnungen des Vorjahres.