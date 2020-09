Neues Schulhaus in Opfikon – Über der Autobahn wird ab 2023 unterrichtet Das Siegerprojekt für die geplante Schulanlage auf der Überdeckung Bubenholz umfasst einen Turnhallentrakt sowie ein quer dazu platziertes Unterrichtsgebäude. Alexander Lanner

Auf dem Autobahndeckel Bubenholz in Opfikon ist ein Schulhaus samt Turnhalle geplant. Archivfoto: Dominique Meienberg

Am Donnerstag hat die Stadt Opfikon eingeladen, um das Siegerprojekt für die geplante Schulanlage auf der Autobahnüberdeckung Bubenholz zu präsentieren. Insgesamt 38 Planungsteams hatten sich im Rahmen der Präqualifikation um die Teilnahme am Studienauftrag beworben. Fünf Planungsteams wurden danach zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladen. Gewonnen hat die Studie «Paravent» von Adrian Streich Architekten AG mit Schmid Landschaftsarchitekten GmbH und Synaxis AG. Das Projekt wurde am Donnerstag vom Stadtrat präsentiert.