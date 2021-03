David Sesa aus Dielsdorf hat Erfolg – Über die Psyche das Optimum herausholen Der mittlerweile 47-Jährige fühlt sich in einer harmonischen Umgebung wohl. Damit erreichte der 36-fache Nationalspieler als Profi, Trainer und Co-Trainer sehr viel. Markus Wyss

Der Dielsdorfer David Sesa zeigt hier als Co-Trainer den belgischen Meisterspielern, wo es langgeht. Foto: PD

Das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gruppe war ihm wichtiger, als der Chef oder der Beste dieser Gemeinschaft, zu sein. So freute sich David Sesa vor 40 Jahren als Primarschüler im Winter ebenso sehr aufs Eishockeyspielen in der Dielsdorfer Sportanlage Erlen wie im Sommer aufs Fussballspielen auf dem benachbarten Rasen.

Mehr Talent hatte Klein-David aber beim Kicken. Als Siebenjähriger schloss er sich dem FC Dielsdorf an, wo er alle Altersstufen bis zu den C-Junioren durchlief. Der dribbelstarke und schnelle Junge war so gut, dass er sich 1985, als Zwölfjähriger, beim FC Zürich zu einem Sichtungstraining anmeldete. Damals arbeitete FC-Zürich-Legende Köbi Kuhn in der Nachwuchsabteilung des FCZ. Kuhn nahm Sesa auf. Fortan spielte der Dielsdorfer sechs Jahre lang mit Talenten wie Giuseppe Mazzarelli, dem Niederhasler Franco Di Jorio, Umberto Romano und Massimo Rizzo für die Juniorenabteilung des Stadtklubs.