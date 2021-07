Nachruf auf Donald Rumsfeld – Er hat den USA mehr geschadet als geholfen Der Verteidigungsminister von George W. Bush war einer der umstrittensten Politiker der jüngeren amerikanischen Geschichte. Nun ist er 88-jährig gestorben. Hubert Wetzel Washington

Der ehemalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist im Alter von 88 Jahren an Blutkrebs gestorben (Aufnahme vom Mai, 2012). Foto: Getty Images

Über die Toten, so heisst es, solle man nur Gutes sagen. Aber vielleicht fände sogar Donald Rumsfeld das langweilig. Der frühere US-Verteidigungsminister ist in seinem politischen Leben selten einem Streit aus dem Weg gegangen. Und er hat sich nie besonders darum gekümmert, was andere von ihm halten. Warum sollte das nach seinem Tod anders sein?

Es wäre zudem, auch das gehört zur Wahrheit, nicht leicht, an Donald Rumsfeld zu erinnern, ohne dabei Kritik zu äussern. Rumsfeld ist am Mittwoch an Blutkrebs gestorben, im Alter von 88 Jahren. Doch aus diesen fast neun Jahrzehnten stechen sechs Jahre heraus, in denen er für Entscheidungen verantwortlich war, die ihn zu einem der umstrittensten Politiker der jüngeren amerikanischen Geschichte gemacht und den Ruf der Vereinigten Staaten bis heute beschädigt haben.

Diese sechs Jahre begannen am 20. Januar 2001. Das war der Tag, an dem George W. Bush als neuer Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt antrat und Rumsfeld als dessen Verteidigungsminister vereidigt wurde. Im Gegensatz zu Bush war Rumsfeld damals schon ein Washingtoner Veteran – er hatte in den Sechzigerjahren als Abgeordneter im US-Kongress gesessen, danach im Weissen Haus Richard Nixon beraten und Mitte der Siebzigerjahre Nixons Nachfolger Gerald Ford als Stabschef gedient.

Juli 1980: Donald Rumsfeld spricht auf dem Parteitag der Republikaner in Detroit, Michigan. Foto: Getty Images

Ende 1975 machte Ford Rumsfeld zum ersten Mal zum Verteidigungsminister. Damals hatte er das Amt nur ein gutes Jahr inne. Aber als er 2001, nach einer durchaus lukrativen Karriere in der Privatwirtschaft, ins Pentagon zurückkehrte, kannte er das Ressort und die Washingtoner Bürokratie bereits in- und auswendig.

Rumsfed war Cheneys Hardliner im Pentagon

Und Rumsfeld kannte noch jemanden: Dick Cheney, den Vizepräsidenten. Die beiden hatten gemeinsam für Ford gearbeitet. Und es war Cheney, der Anfang 2001 dem unerfahrenen Bush vorschlug, Rumsfeld zurück in den Regierungsdienst zu holen.



Cheney hatte dabei einen Hintergedanken: Bush hatte, vielleicht eher aus Respekt denn aus ideologischer Überzeugung, den früheren General Colin Powell zum Aussenminister ernannt, der trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner Militär- und Kriegserfahrung ein moderater Sicherheitspolitiker war, keinesfalls ein Haudrauf. Cheney, der Powell für zu weich hielt, wollte im Pentagon als Gegengewicht einen Hardliner installieren. Das war Donald Rumsfeld.

September 2005: Bush spricht über den Terrorismus im Irak in Washington, DC. Donald Rumsfeld (links), damals US-Verteidigungsminister mit Dick Cheney (US-Vizepräsident, Mitte) und dem früheren US-Präsidenten George W. Bush. Foto: Getty Images

Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Am 11. September 2001 griff das Terrornetzwerk al-Qaida die USA an. In New York krachten Flugzeuge in die Türme des World Trade Center. In Washington bohrte sich eine Maschine in die Seite des Pentagon. Rumsfeld war zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Es gibt Filmaufnahmen, die zeigen, wie er dabei hilft, Verwundete auf Bahren wegzutragen.

Danach wurde Rumsfeld zu einer der treibenden Kräfte hinter dem, was von der US-Regierung als «War on Terror» bezeichnet wurde, was in Wahrheit jedoch kaum mehr war als ein wilder Rachefeldzug gegen Feinde der USA. Zusammen mit der CIA organisierte Rumsfeld zunächst den Afghanistan-Feldzug.

Rumsfelds Kriegskonzept ging im Irak gründlich schief

Wie ein stolzer Vater hielt er damals im Presseraum des Pentagon Fotos von US-Elitesoldaten in die Luft, die auf Pferden sassen und in den Kampf gegen die Taliban ritten. Auch die bewaffneten Drohnen, die in jener Zeit erfunden wurden, fand er sehr beeindruckend. Für den früheren Pharma-CEO war das die Zukunft des Krieges – schnell, beweglich, leicht und vorzugsweise aus der Luft geführt. Ohne schwerfällige Panzer- und Infanteriedivisionen.

Im Irak ging dieses Konzept eines Krieges zum Spartarif dann gründlich schief. Wobei Rumsfeld dieses Urteil stets bestritten hat, weil ihm die Prämisse nicht gefiel. Er sah es als Verteidigungsminister als seinen Auftrag an, das Regime von Saddam Hussein so schnell wie möglich militärisch zu besiegen. Das ist ihm 2003 in der Tat gelungen. Für die anschliessende Besatzung und den wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau des Landes fühlte sich Rumsfeld dagegen nie zuständig.

Juni 2006: Vizepräsident Dick Cheney (links), Verteidigungsminister Donald Rumsfeld (rechts) und andere hören per Telekonferenz in Camp David, Maryland zu, während sich US-Präsident George W. Bush mit dem irakischen Kabinett in Bagdad trifft. Foto: Getty Images

Entsprechend dürftig war die Planung des Pentagon für die Zeit nach dem Sturz Saddam Husseins. «Freie Menschen haben die Freiheit, schlechte Dinge zu tun», sagte Rumsfeld achselzuckend, als in Bagdad kurz nach der Eroberung der Stadt das Chaos ausbrach und die Museen geplündert wurden.



Das war einer der Aphorismen, für die der Minister berühmt war. Doch für den Irak waren die Folgen von Rumsfelds Ignoranz und Desinteresse verheerend. Das Land versank in einem Strudel aus Gewalt und Blut. Hunderttausende irakische Zivilisten und Tausende amerikanische Soldaten wurden mitgerissen.

Unter Rumsfeld gab es Folterungen in Abu Ghraib

Die schlechte Vorbereitung der Besatzung führte zu einem der grössten Skandale, die das US-Militär je erschüttert haben. Um Erkenntnisse über die Aufständischen zu gewinnen, die im Irak reihenweise GIs töteten, sperrte die amerikanische Armee im Gefängnis Abu Ghraib wahllos verdächtige Zivilisten ein und liess diese von den Wachen foltern.



Auch im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba, das dem US-Militär untersteht, hatte Rumsfeld Zwangsmassnahmen und Folter gebilligt, um Häftlingen Informationen abzupressen. Als im Frühjahr 2004 Fotos aus Abu Ghraib an die Öffentlichkeit gelangten, war zumindest in Europa Rumsfelds Ruf als gewissenloser Schurke besiegelt.

Mai 2003: Donald Rumsfeld spricht während einer Pressekonferenz im Pentagon in Arlington, Virginia, über die finanziellen Beiträge der Koalition im Krieg gegen den Irak. Foto: Getty Images

Nicht dass sein Ruf zuvor besonders gut gewesen wäre. Rumsfeld galt schon vorher als Kriegstreiber – durchaus zu Recht, wenn man sich ansieht, wie er vor der Invasion die Lügen der Bush-Regierung über die angeblichen irakischen Massenvernichtungswaffen weiterverbreitet hat.



Und Rumsfeld galt in Europa als Spalter. Auch dieser Vorwurf war berechtigt: Im Januar 2003 tat er jene europäischen Länder, die wie Deutschland und Frankreich einen Angriff auf den Irak ablehnten, verächtlich als «altes Europa» ab. Das «neue Europa», das waren die Balten und Osteuropäer, die den Irak-Krieg unterstützten.

Joschka Fischer sagte: «Ich bin nicht überzeugt.»

In Berlin und Paris war die Wut über diese Äusserung gewaltig. Im Februar 2003 stritt sich Rumsfeld dann mit dem damaligen deutschen Aussenminister Joschka Fischer auf der Sicherheitskonferenz in München über die bevorstehende Invasion. Er sei von der Weisheit einer militärischen Lösung «nicht überzeugt», beschied Fischer dem Amerikaner, der so offene Widerworte nicht gewohnt war. Heute weiss man, wer auf der richtigen Seite der Geschichte stand.

Am Ende seiner Amtszeit war Rumsfeld auch in Washington kein sehr beliebter Mann mehr. Bush misstraute ihm, weil er spürte, dass sein Minister nichts von der ganzen Freiheitsagenda des Präsidenten hielt.

Dezember 2006: Rumsfeld stattete dem Irak einen Überraschungsbesuch ab, um sich mit den US-Truppen zu treffen, bevor er seinen Posten als Verteidigungsminister am 18. Dezember 2006 aufgab. Foto: Getty Images

Aus Rumsfelds Sicht war das US-Militär ein Instrument, um Kriege zur Durchsetzung amerikanischer Interessen zu führen und zu gewinnen – kein Werkzeug, um fernen Ländern Demokratie und Menschenrechte zu bringen. Rumsfeld war in dieser Hinsicht kein idealistischer «Neocon», sondern ein Konservativer der alten Schule, eher uni- als multilateral und eher nationalistisch als am Wohle der Welt orientiert. Im Dezember 2006 entliess Bush Rumsfeld.

In den kommenden Wochen endet auf Geheiss von Präsident Joe Biden auch der US-Einsatz in Afghanistan, jener «Forever War», den Rumsfeld vor zwanzig Jahren begann und der längst nichts mehr mit den schneidigen Reiterattacken amerikanischer Special Forces aus der Anfangszeit zu tun hatte. Donald Rumsfeld wird dieses Ende nicht mehr miterleben.

