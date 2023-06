Fussball: 2. Liga regional – Über tausend Leute feiern mit Bülach den Gruppensieg Vom grossen Publikum auf dem Erachfeld beflügelt, besiegt Bülach den FC Horgen 2:1. Nun kämpfen die Unterländer gegen Schattdorf um den Aufstieg in die 2. Liga interregional – und verteilen Autogramme. Markus Wyss

Partystimmung auf dem Erachfeld: Der FC Bülach ist Sieger und darf nun um den Aufstieg spielen. Foto: Sibylle Meier

Alles war angerichtet. 1153 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten den Rasen in der Erachfeld-Fussballanlage. Platzspeaker Sven Zimmerli liess beim Einlaufen der beiden Teams den emotionalen Einlauf-Song des deutschen American-Football-Teams Limburg Mustangs laufen.

Telegramm Infos einblenden Bülach - Horgen 2:1 (1:1)

Erachfeld. – 1153 Zuschauer. – Tore: 5. Elmer 0:1. 17. Carvalho 1:1. 85. Giancarlo Pizzolotto 2:1. – Bülach: Mabiongo; Gashi, Steinmetz, Gasic, Kessler; Carvalho, Nwannah (81. Galliker), Morina (77. Giancarlo Pizzolotto), Zhara (58. Laski), Xhemajli (69. Klay); Teixeira (94. Coos). – Bemerkung: 6. Pfostenschuss Xhemajli.

Und auch sportlich ging es sofort zur Sache. Gast Horgen, der dieses Spiel gewinnen musste, ging bereits in der 5. Minute in Führung. Nun waren die Einheimischen gefordert. Bemerkenswert: Trotz Rückstand war weder bei den Bülacher Akteuren noch bei deren Trainer Gianni Lavigna Nervosität auszumachen.

Bleibt nach dem Horgner Ausgleich cool: Bülach Trainer Gianni Lavigna. Foto: Sibylle Meier

Lediglich eine Minute nach dem 0:1 schlenzte Adrian Xhemajli den Ball von der Seite halbhoch an den weiten Horgner Pfosten. Zehn Minuten später schoss Agon Morina scharf aufs Gäste-Tor. Einem Verteidiger flog der Ball an die Hand – Penalty? Der insgesamt hervorragende Schiedsrichter Cristiano Azevedo liess weiterlaufen. Eine Minute danach drang der bewegliche und laufstarke Fabio Carvalho von der Seite in den Gästestrafraum ein. Aus elf Metern schoss er flach in die weite Ecke. Jetzt stand es 1:1.

Tempo und Laufarbeit

Nach dem Ausgleich blieben die Unterländer tonangebend, allerdings nicht mehr mit der gleichen Intensität wie vor dem 1:1. Bülach und Horgen zeigten, weshalb sie als Aufsteiger ganz oben in der Tabelle stehen. Mit hohem Tempo und immenser Laufarbeit versuchen beide Teams, den Gegner zu überrumpeln. Bülach hatte nach dem 1:1 noch zwei Möglichkeiten, Horgens Gajsek sah Sekunden vor dem Pausenpfiff seinen Schuss kurz vor der Bülacher Torlinie am Pfosten vorbei springen.

Die Bülacher Uchena Nwannah (links) und Arlind Gashi lassen Horgens Robi Gajsek nicht durchkommen. Foto: Sibylle Meier

In der zweiten Halbzeit war Horgen bemüht, aber selten zwingend, weil die kompakt und solidarisch auftretenden Bülacher die Räume eng machten. Zudem agierte das Heimteam bei Kontern gefährlich. In der 63. Minute bediente Arlind Gashi mit einem vertikalen Pass Topscorer Leo Teixeira. In der 72. Minute eroberte der zweikampfstarke Morina den Ball. Dieser spielte das Leder sofort steil nach vorne. Wieder kam Teixeira zum Abschluss. In der 80. Minute drosch Goalie Abed Nego Mabiongo den Ball 50 Meter weit auf den rechten Flügel zum vorgepreschten Gashi. Dieser sofort weiter auf Teixeira. Tor. Doch der Linienrichter zeigte ein Offside an.

Bülach-Hüter Abde Nego Mabiongo ist auch nach dem Schlusspfiff gut beschäftigt – nun mit den Autogrammjägern. Foto: Sibylle Meier

Der eingewechselte Giancarlo Pizzolotto verschaffte sich in der 85. Minute in der entblössten Horgner Abwehr Raum und konnte danach aus elf Metern zum 2:1 einschiessen. «Wir spielten viele lange, vertikale Bälle nach vorne, weil wir in den vergangenen Wochen einige Gegentore nach Querpässen in der Verteidigung kassiert haben», verriet nach Spielschluss der starke Bülacher Abwehrchef Robin Steinmetz.

Der Bülacher Sieg sei verdient, urteilten nach Spielschluss Bülachs Sportchef Edi Koller und Horgens Vereinspräsident Luciano Varricchio unabhängig voneinander. Die Unterländer erreichten mit diesem Erfolg die Aufstiegsspiele in die 2. Liga interregional gegen Schattdorf aus dem Kanton Uri.

Heimspieltermin noch offen

Eigentlich dürfte Bülach das wichtigere Rückspiel am 24./25. Juni in Bülach bestreiten. Aber weil vom 23. bis 25. Juni bereits das traditionelle und bedeutungsvolle Bülacher Schülerturnier in der Bezirkshauptstadt anberaumt ist, ist es möglich, dass das Bülacher Heimspiel eine Woche früher, am 17. oder 18. Juni, stattfindet. Das ist sportlich ein ganz kleiner Nachteil. Aber: Taktik-Meister Gianni Lavigna hat bei seinen fünf Aufstiegen als Trainer im Regionalfussball schon weitaus grössere Probleme gelöst.



Auch die kleinen Fans auf dem Erachfeld feierten ihren FC Bülach ganz gross. Foto: Sibylle Meier

Markus Wyss ist Sportredaktor hauptsächlich im Bereich des Regionalfussballs und des Regionaleishockeys. Er hat nach der Matur je drei Semester reformierte Theologie und Psychologie studiert. Nach Arbeitstätigkeiten im Sportjournalismus und Sozialbereich wechselte er 2001 zum «Zürcher Unterländer». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.