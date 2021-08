54 neue Wohnungen in Leimbach – Überbauung gefährdet den Zufluchtsort von kranken Menschen Noch sind die 5500 Quadratmeter Land ein Naturparadies am Stadtrand von Zürich. Es wird bald verschwinden, wenn kein Wunder geschieht. Hélène Arnet

Christian Schifferle auf der Parzelle neben dem Wohnhaus, in dem er und andere Menschen leben, die hochsensibel auf chemische Stoffe, unreine Luft und Elektrosmog reagieren. Foto: Raisa Durandi

Bis im letzten Dezember war für Christian Schifferle die Welt noch fast in Ordnung. Der Mann, der seit seiner Kindheit auf zahlreiche chemische Stoffe mit extremen Allergien reagiert, fühlte sich wohl in dem Haus am Rebenweg 100.

Es liegt oberhalb von Leimbach, unterhalb des Uetliberg-Abbruchs Fallätsche, und wurde speziell für Menschen erstellt, die – wie er – an einer multiplen Chemikaliensensitivität (MCS), Elektrosensibilität und chronischer Erschöpfung leiden. (Hier finden Sie einen längeren Bericht über MCS und Christian Schifferle, den das ZDF 2008 drehte.)