Unwetter in der Schweiz – Überflutete Strassen wegen Dauerregen Die Woche startet kühl und nass. Bis Dienstagabend sind in der ganzen Schweiz Starkregen und lokale Gewitter prognostiziert.

Autos kämpfen sich durch eine überflutete Strasse in Luzern. Foto: Facebook

Heftige Unwetter sorgen in der Schweiz zu Beginn der Woche für Chaos. Bereits am Sonntagabend wurde die Passstrasse des Grimsel von einem grossen Murgang verschüttet. Der Grimselpass bleibt bis zum Dienstagmorgen geschlossen.

In Luzern wurde am Montag das Quartier Würzenbach in der Nähe des Verkehrshauses geflutet. Die Verkehrsbetriebe Luzern meldeten, dass Busse dort nicht mehr durchfahren können. Zudem wurden einige Keller geflutet, wie es auf Anfrage bei der Luzerner Kantonspolizei heisst. Auch im Gebiet Kastanienbaum ist eine Strasse unter Wasser.

Am meisten Niederschlag fiel bislang in Aarau. Rund 50 Millimeter Wasser, wie SRF Meteo und MeteoNews berichten. Nun zieht der Regen langsam weiter in Richtung zentrale und östliche Voralpen.

In der Nacht auf Dienstag sind vor allem in Richtung Alpen ausgiebige Niederschläge möglich. Bis Dienstagabend bleibt es nass und kühl. Am Mittwoch ist dann eine Wetterbesserung mit mehr Sonne und wärmeren Temperaturen in Sicht.

Auf Grund der anhaltenden Regenfälle erhöhte der Bund die Unwetterwarung auf die Gefahrenstufe auf 3 von 5. Meteorologen warnten bereits am Wochenende vor heftigen Gewittern.