Personenbrücke in Wallisellen – Überführung Oberwies wird abgebrochen und ersetzt Die Überführung Oberwies zwischen Wallisellen und Zürich-Schwamendingen wird zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Während der Bauzeit ist die Verbindung gesperrt.

Die bisherige Schrägseilbrücke wird ab April zurückgebaut. Archivfoto: Alexander Lanner

Die Personenüberführung Oberwies über die Autobahn A1 dient Fussgängerinnen und Fussgängern seit 1976 als Verbindung zwischen Wallisellen und Zürich-Schwamendingen. Einzelne Brückenteile befinden sich in mangelhaftem oder nicht einsehbarem Zustand. Deshalb wird das Bundesamt für Strassen Astra die Überführung zurückbauen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzen.

Der Rückbau und der Ersatzneubau beginnen am Dienstag, 6. April, und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Während der gesamten Bauzeit ist die Verbindung gesperrt. Aufgrund der Witterung oder aus technischen Gründen sind zeitliche Verschiebungen möglich.

Die neue Brücke wird in Stahlbauweise erstellt. Visualisierung: Bundesamt für Strassen Astra

Umleitung für Fussgänger und Spursperrungen auf der A1

Für Fussgängerinnen und Fussgänger wird eine Umleitung signalisiert. Sie führt über die Autobahnüberführung der Neuen Winterthurerstrasse direkt beim Glattzentrum. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Autobahn A1, die unter der Überführung Oberwies hindurchführt. In der Abbruchphase, die von Anfang bis Ende April dauert, kommt es zu nächtlichen Sperrungen von einzelnen Spuren. Danach bleibt die linke Fahrspur in Fahrtrichtung St. Gallen bis voraussichtlich Ende August gesperrt.

Die neue Überführung wird in Stahlbauweise erstellt. Die Nutzbreite beträgt neu 4 statt wie bisher 3,5 Meter. So soll der wachsenden Bedeutung dieser Langsamverkehrsverbindung Rechnung getragen und die Attraktivität für die Nutzerinnen und Nutzer erhöht werden, steht in einer Medienmitteilung geschrieben.

red