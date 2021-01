Leitartikel – Überlasst euer Budget nicht dem Kanton! 15 Zürcher Gemeinden haben jetzt ein Notbudget. Sagt dort das Volk nicht bis 31. März Ja zum «richtigen» Voranschlag, übernimmt Papa Kanton diese Aufgabe. Passieren würde nicht viel – und trotzdem wäre es schlimm. Meinung Florian Schaer

Ein Budget unter Corona zu erstellen, das ist, wie im angetrunkenen Zustand einen Differenzler jassen zu müssen. Eine Vermutung, eine vage Ahnung, mehr nicht. Und die grundsätzliche Prognose: düster, mit Aussicht auf Kopfschmerzen. Dass der Voranschlag der Gemeinden da und dort entsprechend umstritten ist, liegt auf der Hand. Denn wer statt harter Fakten Vermutungen und Ahnungen liefern muss, der macht sich besonders angreifbar. Will er dann noch die Steuern erhöhen, ist der Widerstand praktisch Bürgerpflicht.

Wenn der Papa murrt

Noch hat der Souverän in 15 Zürcher Gemeinden den Voranschlag fürs angebrochene Jahr nicht abgesegnet. Sei es, weil man vom Corona-Gesetz Gebrauch gemacht und die Budgetgemeindeversammlung zugunsten einer Urnenabstimmung gestrichen hat (wie in Eglisau, Oberweningen oder Wasterkingen), sei es, weil der Budgetentwurf im ersten Anlauf abgelehnt worden ist (wie in Glattfelden oder auch in Winterthur). So oder so gilt: Noch bleiben 75 Tage Zeit. Zeit, Parolen zu fassen, Debatten zu führen und schliesslich abzustimmen. Der 31. März ist der Stichtag. Und das Zürcher System (konkret das Gemeindegesetz) ist darauf ausgelegt, dass man den Gemeinden die Einigung zutraut.

Was aber, wenn nicht? Immerhin sagten die Glattfelder schon einmal Nein, und in Eglisau empfiehlt die SVP dieser Tage, beide Budgetvorschläge (mit und ohne Steuerfusserhöhung) abzulehnen. Und möglich ist ein Nein auch in Oberweningen oder Wasterkingen. Was dann? Nun, dann setzt der Regierungsrat den Steuerfuss und das Budget für die Gemeinde fest. Dann murrt Papa Kanton: «Äch, gib das her! Wenn dus nicht schaffst, dann mach ichs eben!» Die Gemeinde gäbe die Kontrolle über ihre Bücher aus der Hand.

Alles halb so wild?

Aber wäre das so tragisch? Verlust der Gemeindeautonomie? Ein flüchtiger Blick in ein beliebiges Gemeindebudget genügt doch, um festzustellen: Drei Viertel der Aufwendungen sind ohnehin zwingend. Schule, Schneeräumung, Verwaltungslöhne, Energie, soziale Wohlfahrt – das alles wird auch 2021 ausgegeben, ob unter dem Budget jetzt der Stempel von Glattfelden oder der vom Regierungsrat prangt.

Überhaupt findet die Vorschrift, dass nur «dringende und unerlässliche Ausgaben» getätigt werden dürfen, nur beim Notbudget Anwendung. Der Regierungsrat aber würde den «vollen», regulären Voranschlag genehmigen. Und was ist in Oetwil am See geschehen, dem bisher einzigen Fall, in dem dieser Gang zur Kantonsregierung tatsächlich Realität wurde? Der Regierungsrat folgte, völlig unspektakulär, dem Vorschlag des Gemeinderats – samt dem Steuerfuss. «Keine Gründe, vom Budgetentwurf des Gemeinderats abzuweichen», heisst es dazu im Protokoll. Wieso sollte er das in Eglisau oder Glattfelden plötzlich anders handhaben? Auch wenn es keine Garantien gibt: Man hätte von Papa wohl kaum den grossen Rache-Rotstift zu erwarten.

Ein Zeichen in einer schweren Zeit

Trotzdem sollten alle, ob Eglisauer, Glattfelder oder Winterthurer, alles daransetzen, ihr Budget selber zu genehmigen. Denn bei dieser Frage geht es weder um die Löhne der Verwaltungsangestellten noch um die Schulhaussanierung, es geht weder um den Rotstift noch um den mittelfristigen Ausgleich, noch nicht einmal um die Höhe des Steuerfusses. Es geht um Werte und um eine Botschaft. Und es geht tatsächlich um Gemeinschaftssinn.

Gerade wegen Corona hat das Budget 2021 noch mehr mit Politik zu tun als in anderen Jahren. Denn ob mein Dorf und meine Finanzvorsteherin pessimistisch kalkulieren oder doch ans Licht am Ende des Tunnels glauben, ob wir als lokale Gemeinschaft unseren Steuerfuss prophylaktisch erhöhen, versuchen, Investitionen zu verschieben, oder jetzt erst recht in die Zukunft investieren wollen – das alles hat doch so viel weniger mit Exceltabellen und Buchhaltung zu tun denn mit einem veritablen politischen Statement.

Mit der Unterschrift des Souveräns unter das Budget setzt die Gemeinde ein Zeichen. Das Dorf oder die Stadt, als eigene, lokale Wertegemeinschaft, teilt ihren KMUs mit, ob sie an deren Zukunft glaubt. Mit den Investitionen, die man trotz düsterer Steuerprognosen tätigt, teilt man den künftigen Generationen mit, welches Morgen es geben soll. Stimmberechtigte, die diesen Entscheid dem Regierungsrat überlassen, verzichten letztlich auf nichts weniger als auf die Chance, im Angesicht der Krise gemeinsam festzulegen, mit welcher Grundhaltung man der ungewissen Zukunft entgegentreten will. Das ist die eigentliche Gemeindeautonomie, die auf dem Spiel steht.