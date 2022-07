Langes warten am Flughafen – Überlastetes Bodenpersonal und lange Wartezeiten zu Ferienbeginn Während der Ferienzeit hat die Belastung für die Mitarbeitenden am Flughafen Zürich weiter zugenommen. Am 23. Juli ist ein Protest geplant. Astrit Abazi

Beim Bodenpersonal muss der Flughafen derzeit mit einigen Engpässen zurechtkommen. Foto: Paco Carrascosa

Für über 150’000 Zürcher Schülerinnen und Schüler war am Samstagmorgen der Beginn der Sommerferien. Am Flughafen Zürich war davon in den frühen Morgenstunden zunächst kaum etwas zu spüren – dann kam der Knall. Bereits um 7 Uhr herrschte ein grosser Andrang von Fluggästen. Nicht nur für sie sollte es zu einem herausfordernden Tag werden: Das Bodenpersonal ist während den Ferienwochen nun noch stärker belastet als zuvor und befindet sich zudem noch in schwierigen Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Die Gewerkschaften im Flugverkehr drohen mit Streiken und haben für nächste Woche einen Protest angekündigt.