Zu wenig Gewinn, zu hohe Kosten – Übernachten und Essen in der SAC-Hütte sollen teurer werden Nur rund ein Dutzend aller 153 Hütten sind wirklich rentabel. Im Alpen-Club läuft die Diskussion darüber, die Preise zu erhöhen, heiss. Das führt zur Frage: Wird das Übernachten in der Hütte nur noch für eine Elite zahlbar? Peter Burkhardt

Eine von rund 140 Hütten, die zu wenig Gewinn erwirtschaften, um die nötigen Investitionen zu decken: Die Gspaltenhornhütte im Berner Oberland. Foto: PD

Auf 2455 Metern über Meer thront auf einem Felsabsatz unweit der Blüemlisalp die Gspaltenhornhütte. Obwohl Esswaren, Getränke, Brennholz, Gas und Baumaterial grösstenteils mit dem Helikopter hochgeflogen werden müssen, sind die Preise im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten Betrieb im Tal moderat: Die Übernachtung im Massenlager kostet 45 Franken für Erwachsene, mit Halbpension sind es 89 Franken. Mitglieder des Schweizerischen Alpen-Clubs (SAC) zahlen 30 Franken, mit Halbpension 74 Franken.

Essen, Mineralwasser, Süssgetränke, Tee, Kaffee, Wein und Bier – alles kostet weniger als in vielen Restaurants und Hotels im Tal. Eine Käseschnitte mit Spiegelei und Speck gibt es für 23 Franken, eine Tagessuppe mit Wurst und Brot für 13 Franken, den grossen Apéroteller mit zweierlei Käse und viererlei Fleisch und Wurst für 25 Franken.

Die Folge ist, dass die Gspaltenhornhütte zu wenig Gewinn abwirft, damit die SAC-Sektion Bern als Eigentümerin die Erneuerungen und Sanierungen zahlen kann. «Unter Berücksichtigung der nötigen Investitionen ist keine unserer fünf Hütten gewinnbringend», sagt Jürg Haeberli, Hüttenverwalter des SAC Bern. «Alle müssen vor allem bei grösseren Investitionen von der Sektion mit Mitgliedererträgen unterstützt werden.»

«Bei den allerwenigsten Hütten bleibt ein Gewinn übrig. Viel Aufwand, wenig Ertrag.» Bruno Lüthi, Leiter Hüttenbetrieb des Schweizerischen Alpen-Clubs

Bei vier der fünf Hütten bestehe das Problem, dass mehrstündige und zum Teil schwierige und alpine Zustiege bestünden. «Dies führt dazu, dass die Zahl der Tagesgäste klein ist, was wiederum auf die Einnahmensituation der Hüttenwarte Einfluss hat.»

So wie in der Gspaltenhornhütte sieht es bei der überwiegenden Mehrheit der SAC-Hütten aus. «Von allen 153 SAC-Hütten sind grob geschätzt ein Dutzend wirklich kostendeckend», sagt Bruno Lüthi, Fachleiter Hüttenbetrieb des Schweizerischen Alpen-Clubs. Rund 140 Hütten erwirtschaften also praktisch keinen Gewinn. «Viel Aufwand, wenig Ertrag», sagt Lüthi.

«Bei allen anderen Hütten können die Sektionen nicht einmal die Investitionen decken aus den Pachtzinsen, die ihnen die Hüttenwarte zahlen.» Sie müssen dann Sammelaktionen starten, auf den Lotteriefonds zurückgreifen, Darlehen von den Kantonen aufnehmen, die Mitgliederbeiträge zwischenzeitlich erhöhen oder im schlimmsten Fall die Banken um Kredite bitten.

Im Gegensatz zu den Angestellten haben die Hüttenwartinnen und Hüttenwarte kein geregeltes Einkommen, denn sie sind selbstständige Unternehmer. Nur in grossen Hütten mit zwei Saisons lasse sich als Hüttenwartin oder Hüttenwart ein ausreichendes Jahreseinkommen mitsamt Altersvorsorge erzielen, sagt Lüthi. «Manche Angestellte verdienen mehr, als am Schluss der Hüttenwartin oder dem Hüttenwart bleibt.» Das habe sich noch verschärft, seit der Gesamtarbeitsvertrag mit seinen Mindestlöhnen konsequenter durchgesetzt werde.

Es soll je nach Zimmergrösse, Saison, Wochentag oder Gästegruppe unterschiedliche Preise geben

Nun ermuntert der SAC-Zentralverband die 110 Sektionen, denen die Hütten gehören, die Preise für die Übernachtungen zu erhöhen und flexibler zu gestalten. «Wir schlagen vor, die Übernachtungspreise zu differenzieren nach Zimmergrösse, Saison oder Wochentag», bestätigt Bruno Lüthi.

Konkret: Übernachtungen an den Wochenenden sollen teurer sein als unter der Woche. In den beiden Hochsaisons Sommer und Winter sollen sie teurer sein als in den beiden Nebensaisons Frühling und Herbst. Die Hütten sollen, wenn möglich, Zweier- und Viererzimmer einrichten – wo die Übernachtung dann teurer ist als im Massenlager.

Überdies sollen sich die Übernachtungspreise je nach Gästegruppe unterscheiden. Für Familien könnten Angebote zu einem vergleichsweise tiefen Pauschalpreis geschnürt werden, während Einzelgäste deutlich mehr zahlen müssten. «Es soll aber weiterhin möglich sein, im Massenlager günstig zu übernachten, beispielsweise für Gäste mit geringerem Einkommen.»

In der Hütte ist es oft günstiger als im Tal

Die Hüttenwarte wiederum werden vom SAC ermuntert, ihre Verpflegungs- und Getränkepreise zu erhöhen. «Es kann nicht sein, dass Essen, Bier und Wein günstiger sind als im Tal, obwohl der Aufwand viel grösser ist», sagt Lüthi. «Viele Gäste sind durchaus bereit, mehr zu zahlen für das Hüttenerlebnis.» Beispielsweise könnte es einen Zuschlag für Fleischmenüs geben.

Der SAC-Zentralverband kann aber weder die Sektionen noch die Hüttenwarte zwingen, ihre Preise anzupassen. Die Sektionen legen die Übernachtungspreise autonom fest, die Hüttenwarte bestimmen die Verpflegungs- und Getränkepreise. Der Zentralverband legt einzig die Bandbreite der Übernachtungspreise fest. Diese liegt zurzeit bei 18 bis 35 Franken für erwachsene Mitglieder und bei 25 bis 70 Franken für Nichtmitglieder. Nur wenige Sektionen schöpfen den Höchstpreis aus.

Nun will der SAC den von ihm festgelegten Rahmenpreis auf das kommende Jahr hin erhöhen. Die Diskussion darüber laufe, sagt Lüthi. Es geht um etwa 3 Franken pro Übernachtung.

Aufpreise von mehr als zwanzig Franken pro erwachsene Person und Nacht sind denkbar

Die grosse Frage ist: Wie viele Gäste sind wirklich bereit, mehr für das Hüttenerlebnis zu zahlen? Um das herauszufinden, hat der SAC vor wenigen Tagen eine Umfrage unter allen Gästen gestartet, die im August und im September in einer Hütte übernachten. Durchgeführt wird sie vom Forschungsinstitut GFS Zürich. Im kommenden Frühling wird die Umfrage wiederholt.

Die Fragen zeigen, in welche Richtungen die Überlegungen gehen: Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie in einer SAC-Hütte in einem kleinen Raum schlafen können? Welcher Aufpreis ist Ihrer Meinung nach gerechtfertigt für eine ergänzende Fleischbeilage? Und vor allem: Wären Sie bereit, mehr für den Aufenthalt zu bezahlen? Als mögliche Antworten werden Aufpreise von einem bis mehr als zwanzig Franken pro erwachsene Person und Nacht angegeben.

«Wenn die Preise übermässig erhöht werden, dann werden die Hüttenübernachtungen zu einem elitären Anlass, den sich nicht mehr alle leisten können.» Philippe Chanton, Vizepräsident der SAC-Sektion Monte Rosa

«In den meisten Sektionen gibt es eine konservativere Haltung bezüglich Preisgestaltung als bei anderen Anbietern wie der Hotellerie oder den Jugendherbergen», sagt Bruno Lüthi. Doch bei mehreren angefragten Sektionen rennt der Zentralverband mit seinem Vorschlag, die Preise zu erhöhen, offene Türen ein.

So sagt Jürg Haeberli vom SAC Bern, seine Sektion berate zurzeit über höhere Preise an Wochenenden, für Essen und Getränke. Die grösste SAC-Sektion, die Sektion Uto aus Zürich, der sieben Hütten gehören, spricht gemäss ihrem Hüttenleiter Bruno Suhner ebenfalls über Preisanpassungen und eine entsprechende Überarbeitung der Pachtverträge.

«Die sieben Hütten der SAC-Sektion Uto sind alle in einer rein wirtschaftlichen Betrachtung defizitär», sagt Suhner. Die Pachterträge reichten nicht aus, um Unterhalt, Verwaltungskosten, öffentliche Abgaben und notwendige Investitionen zu finanzieren. «Übernachtung und Verpflegung in den SAC-Hütten sind heute zu günstig und Preiserhöhungen in unterschiedlicher Form deshalb angemessen.» Dem stehe allerdings die Konkurrenzsituation entgegen, besonders in grenznahen Regionen. Zudem erwarteten viele SAC-Mitglieder sehr niedrige Preise, weil sie mit ihren Mitgliederbeiträgen die Hütten mitfinanzierten.

Gäste trinken Tee statt Wein

Dass es in der Realität nicht immer so einfach ist, die Preise zu erhöhen, sagt auch Philippe Chanton, Vizepräsident der Walliser SAC-Sektion Monte Rosa, die fünf Hütten betreibt. Wenn die Getränkepreise zu hoch seien, werde einfach weniger konsumiert. Das hätten die Hüttenwarte gemerkt, als der Wert des Euro gegenüber dem Schweizer Franken vor Jahren stark gesunken sei. «Die Gäste aus dem Euroraum haben dann einfach nur noch Tee getrunken und keinen Wein mehr bestellt.»

Vor allem verweist Chanton auf einen der Kerngedanken des SAC, nämlich Hüttenübernachtungen allen Gesellschaftsschichten zu ermöglichen, also auch weniger Vermögenden sowie Kindern und Jugendlichen. Er warnt: «Wenn die Preise übermässig erhöht werden, damit die Hüttenwarte und die Sektionen genug Geld verdienen, dann werden die Hüttenübernachtungen zu einem elitären Anlass, den sich nicht mehr alle leisten können.»

