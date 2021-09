Sweet Home: Nachhaltige Küchenideen – Überraschend einfache Ordnungshilfen In den meisten Küchen fehlt der Platz. Dank dieser zehn simplen Ideen wird das Organisieren zur Freude – und zum Hingucker. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Alles im Korb

Damit wird Ordnung zum Picknick: Unterschiedliche Körbe als praktische r und schöne r Stauraum. Foto über: Ameblo

Kennen Sie das? Irgendwo hinten im Chuchichäschtli stecken der Kakao, die angebrochene Pastatüte oder der feine Risotto Carnaroli, den wir uns einmal bei einem Einkauf geleistet haben. Gewisse Teesorten findet man nicht, wenn man sie brauchen könnte, und vieles geht einfach vergessen. Sammeln und ordnen Sie Dinge in Körben. So fasst man Produkte zusammen, findet sie schneller und hat sie auch einfach wieder versorgt.

2 — News fürs Gemüse

So sieht man , was man hat: Gemüse in Origamitüten. Foto über: @t_ammy

Gemüse landet schnell mal in der Gemüseschublade im Kühlschrank und wird da auch oftmals einfach vergessen. Die meisten Schubladen sind nicht besonders praktisch und alles einfach in Plastiksäcke zu stecken, ist ökologischer Unsinn. Nutzen Sie stattdessen Altpapier und falten Sie damit praktische Tüten. Darin lassen sich die verschiedenen Frischprodukte einfach, schön und praktisch versorgen und wiederfinden. Wie man solche Tüten faltet, können Sie hier und hier sehen.

3 — Einkaufs(tüten)korb

Zur Mitnahme bereit: Einkaufstüten sichtbar verstaut. Foto über: Esse-Online

Und wenn wir grad beim Altpapier und Recycling sind: Die vielen angesammelten Einkaufstüten brauchen auch einen guten Platz, damit man sie beim nächsten Einkauf zur Hand hat. Entscheiden Sie sich für einen praktischen Gitterkorb, darin lassen sie sich nämlich gut sichtbar verstauen.

4 — Allzeit bereit

Gut sortiert: Tassen und Gläser in Serviergeschirr. Foto über: Folk Media

Tassen und Gläser, die man jeden Tag braucht, nehmen oft viel Platz weg auf den Regalen. Da helfen zum Beispiel solch praktische Container aus dem Gastrobereich.

5 — Alles glasklar!

Da steckt mehr drin: Gläser helfen den Dingen, die keinen Platz mehr in der Schublade finden. Foto über: Mottainai

Nicht alle Küchen haben Besteckschubladen und nicht alle Besteckschubladen bieten den Platz, den man für seine Alltagsdinge braucht. Versuchen Sie es mal mit alten Konfitürengläsern. Sammeln Sie diese auf einem Tablett und gewinnen so handlichen Extraplatz für Dinge wie Kochlöffel, Essstäbchen, Dessertgabeln und anderes.

6 — Darauf steh ich

Stellen statt stapeln: Teller in praktischen Haltern. Foto über: Pinterest

Manchmal möchte man genau die Teller, die zuunterst im Stapel stehen! Mit einem praktischen Halter, in dem die Teller stehen können, kann man das mühselige Stapelabheben umgehen und vielleicht werden dadurch fast vergessene Teller zu neuen Lieblingsstücken.

7 — Wir sind in Ordnung

Homeoffice: Bürobedarf hilft hier in der Küche. Foto über: Roomclip

Findet man keine solch praktische und einfache Tellerhalter, können Aufbewahrungsboxen für Dokumente aus dem Bürobereich Abhilfe schaffen. Denn auch darin lassen sich unterschiedliche Teller hübsch und praktisch sortieren.

8 — Genial schubladisiert

Ordnung in der Schublade: Pfannen und Geräte haben eigene Abteile. Foto über: Roomclip

Auf den Kopf gestellt geben solche Dokumentenhalter auch einen wirklich guten Platz für Pfannen und Küchengeräte ab. Natürlich müssen Sie sich auf die Suche nach stabilenDokumentenhalter machen, denn Karton wird nicht sehr lange standhalten.

9 — Nicht wegwerfen, bitte!

Wiederverwertung: Gemüsekörbchen als Auffangstation für kleine Dinge. Foto über: Remodelista

Erdbeeren, kleine Kartoffeln, Obst und viele andere frische Lebensmittel werden nicht selten in hübschen Körbchen verkauft. Meist wirft man diese weg. Dabei kann man in ihnen so einiges versorgen, wie kleines Besteck, Cocktailsticks, Verschlüsse, Kärtchen und vieles mehr. Und das erst noch auf nachhaltige, attraktive Art.

10 — Kleine Dessertkörbchen

Einzelstücke: Individualisten lassen sich eben schlecht stapeln. Foto über: Mottainai

Nicht alle haben perfekte Geschirrserien, bei denen alles aus dem gleichen Guss ist und sich daher einfach stapeln lässt. Gerade Einzelstücke haben es schwer, einen guten Platz zu finden. Unterschiedliche Tellerchen und Schälchen lassen Stapel schwanken und erzeugen wiederum das Problem, dass man oft eben genau dasjenige Stück möchte, das gerade zuunterst ist. Helfen Sie sich mit solch kleinen Körbchen aus.

