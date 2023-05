Künstler zeigen ihr Schaffen – Überraschende Ausstellung im Skulpturenpark Steinmaur Noch bis Ende Oktober kann die Ausstellung «Wandel» im Skulpturenpark und den Ateliers besichtigt werden. Sie ist jederzeit zugänglich. Verein Ateliers und Skulpturenpark Steinmaur

Eröffnungsperformance von Maja Hürst am 1. Mai vor ihrem Werk «Wand». Foto: PD

Die Ausstellung «Wandel» beginnt unerwartet mit einer rund 50 Meter langen Bretterwand. Die noch unfertige Farbgestaltung auf der «Wand» von Maja Hürst wird erst im Laufe der Ausstellung vollendet werden. Weiter oben am Weg befindet sich ein in einen Busch eingeflochtenes rötlich eingefärbtes Acrylglas der Künstlerin Donia Jornod. Die ursprünglich glatte, bedruckte Scheibe wurde von ihr mit Hilfe eines Heissluftföhns in ein 3D-Objekt verwandelt.

Von Keramik, über Sandstein bis hin zu einem Irrgarten

Auf Schildern am Wegrand können QR-Codes aktiviert werden. Videos von Performances von Myriam Gämperli lenken den Blick auf von ihr gefertigte kleine, beinahe versteckte Keramikobjekte. Eine hölzerne Skulptur von Adrian Bütikofer lässt die Lebensenergie einer benachbarten Tanne, welche vor kurzem gefällt werden musste, wieder aufleben. In einiger Distanz steht eine rote, flächige Umrissform von Ruedi Mösch. Durch ein Guckloch blickend, lassen sich darauf die Umrisse einer Sandsteinskulptur erkennen. Wer sich ein bisschen im Steinlager von Ruedi Mösch umschaut, löst unbemerkt einen Sensor aus, der eine flügelschlagende Skulptur von Amina Röthlisberger und August Blum in Bewegung versetzt. Zuoberst auf dem Gelände befinden sich ein eingefärbtes Lehm-Geflecht von Joëlle Allet und Magdalena Windler und der aus mobilen Pferdezäunen aufgebaute Irrgarten von Brigitte Lademann.

