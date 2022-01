Gemeindepräsidium Oberembrach – Überraschende Wende vor Wahlen im Frühling Verena Koch Hanselmann tritt nun doch wieder als Gemeindepräsidentin von Oberembrach an. Es könnte zu einer Frauenmehrheit im Gemeinderat kommen. Thomas Mathis

Gemeindepräsidentin Verena Koch Hanselmann wollte zurücktreten, stellt sich nun aber doch wieder zur Verfügung. Foto: Madeleine Schoder

Es ist eine überraschende Wende bei den Erneuerungswahlen vom März in Oberembrach. Gemeindepräsidentin Verena Koch Hanselmann (parteilos) kündigte nach über 14 Jahren im Gemeinderat im Herbst ihren Rücktritt an. Im November sagte die 60-Jährige in einem Interview, dass sie keine Sesselkleberin sein wolle. Nun stellt sie sich doch für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung, wie dem Wahlvorschlag im Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen ist.

«Das Amt ist mir nicht verleidet und ich bin nicht amtsmüde», betont Koch Hanselmann auf Anfrage. Sie habe Platz machen wollen für jüngere Politikerinnen und Politiker. Doch es meldeten sich keine Kandidierenden für das Präsidium. «Niemand will zum jetzigen Zeitpunkt das Amt übernehmen oder direkt als Präsidentin oder Präsident einsteigen», sagt die Politikerin, die seit 2015 die Geschicke der Gemeinde leitet. Sie sei zudem von zahlreichen Einwohnerinnen und Einwohnern ermutigt worden, nochmals anzutreten.