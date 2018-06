17 Vermittler eingestellt: Kanton ist vorbereitet auf «Inländervorrang light»

Ab 1. Juli gilt die Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit hoher Arbeitslosigkeit. Damit müssen Arbeitgeber offene Stellen mit schweizweit mindestens 8 Prozent Arbeitslosigkeit zuerst den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) melden. Auf dem RAV angemeldete Stellensuchende erhalten damit einen Informationsvorsprung und haben so eine höhere Chance auf eine neue Stelle.

In den betroffenen Berufsarten führt die Umsetzung zu einem administrativen Mehraufwand, wie es am Freitag vor den Medien in Zürich hiess. Der Kanton Zürich will den Aufwand für die betroffenen Arbeitgeber aber möglichst gering halten. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Kanton Zürich haben sich deshalb in den letzten Monaten intensiv auf den sogenannten «Inländervorrang light» vorbereitet. Aufgebaut wurde in Zürich-Altstetten ein kantonales Stellenmeldezentrum mit 17 Personalvermittlerinnen und -vermittlern.

Dieses Zentrum soll den Arbeitgebern als zentrale Anlaufstelle dienen und bei der Vermittlung unterstützen. Die Stellenmeldepflicht biete zudem die Chance, die bereits bestehenden Kontakt zwischen zahlreichen Arbeitgebern und den RAV weiter zu vertiefen.

19 Berufsarten betroffen

Derzeit sind 19 Berufsarten von der Stellenmeldepflicht betroffen, darunter unter anderem die Berufe Betonbauer, Schauspieler, PR-Fachpersonen oder Kuriere. Auch das Servicepersonal und Hilfskräfte in der Landwirtschaft sind erfasst.

Die aufgelisteten Berufe haben zwischen dem 1. April 2017 und dem 30. März 2018 alle die Arbeitslosenquote von 8 Prozent erreicht oder überschritten. Die Liste gilt für die Dauer vom 1. Januar bis 31. Dezember des aktuellen Jahres. Im vierten Quartal wird sie jeweils aktualisiert.

Bei der Stellenmeldepflicht handelt es sich um den so genannten «Inländervorrang light», den das Parlament Ende 2016 zur Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative beschlossen hat.

Anfang 2020 wird der Schwellenwert dann auf die vom Bundesrat ursprünglich geplanten 5 Prozent sinken. Mit der gestaffelten Einführung will der Bundesrat den Kantonen genügend Zeit lassen, um sich auf die neue Situation einzustellen. (pst/sda)