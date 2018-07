58-Jähriger nach 160 Sachbeschädigungen in Zügen verhaftet

Ein 58-Jähriger soll in den vergangenen Monaten rund 160 Mal Sitzpolster und Rückenlehnen in der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) aufgeschlitzt haben. Die Stadtpolizei Zürich hat den Mann am Mittwochabend an der Haltestelle Uitikon-Waldegg verhaftet.

Der Verdächtigte hatte gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei vom Freitag ein Messer bei sich. Nach einer ersten polizeilichen Befragung habe der «offensichtlich gesundheitlich beeinträchtigte Mann in Spitalpflege» gebracht werden müssen.

Rund 70'000 Franken Sachschaden

Zwischen April und Juli war es auf der SZU-Strecke der S10 zu rund 160 Sachbeschädigungen gekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf über 70'000 Franken. (huy/SDA)