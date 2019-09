Abwehrkampf aus dem Parkhaus

Stadttunnel und «grüne Welle»: die Vorstösse der SVP

Mit diesen sieben Vorstössen im Gemeinderat will die SVP die Stadtzürcher Verkehrspolitik umkrempeln:



1. Das Projekt eines Stadttunnels, der mindestens eine Verbindung von der Allmend/Brunau zum Milchbuck schafft, soll vorangetrieben werden.



2. Der historische Parkplatzkompomiss soll in der Gemeindeordnung verankert werden.



3.Die Zahl der öffentlichen Parkplätze insgesamt per 1.1.2018 soll ebenfalls in der Gemeindeordnung festgehalten werden.



4. Einrichten von «grünen Wellen» um den Verkehrsfluss zu erhöhen.



5. Möglichkeiten unterirdischer Verkehrsführung ausloten.



6. Keine Temporeduktionen auf Durchgangs- und Hauptverkehrsachsen. Neueingeführte Reduktionen sollen rückgängig gemacht werden.



7. Verzicht auf Kaphaltestellen beim Bus- und Tramnetz. (ple)