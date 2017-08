Archäologen nehmen Lengg unter die Lupe

Wären Maulwürfe zwei Meter gross, würden ihre Erdhügel genau so aussehen. Die Hügel auf den Wiesen in der Lengg, wo der Neubau des Zürcher Kinderspitals von Herzog & de Meuron hinkommen soll, sind allerdings von Menschen gemacht.Mitarbeiter der Kantonsarchäologie haben seit Mitte Juli auf der zweigeteilten Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft von Klinik Balgrist und Psych­iatrischer Universitätsklinik 79 Sondierschnitte ausgeführt. Die rechteckigen Gruben sind rund 130 Zentimeter breit, zwischen drei und fünf Meter lang und rund 70 bis 150 Zentimeter tief.

Schicht um Schicht

Mit einem kleinen Bagger wurde sorgfältig Schicht um Schicht abgetragen – rund fünf Zentimeter aufs Mal. Hoch konzentriert stand jeweils ein Archäologe neben dem Bagger. Bereit, einzugreifen, wenn der kleinste Hinweis auf einen Fund hindeutete. Tatsächlich wurden die Archäologen fündig.

«Wir vermuten, dass wir auf eine bronzezeitliche Brandgrube gestossen sind», sagt Grabungsleiter Daniel Möckli. Das würde bedeuten, aus der Zeit von 2200 bis 800 vor Christus. Kohlereste, Keramikscherben und Steine gehören zum Fund. Ob die Stelle zum Kochen diente, ob dort Ton gebrannt oder ein anderes Handwerk betrieben wurde, ist unklar.

Bei einem weiteren Schnitt stiessen die Archäologen auf eine Steinsetzung. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Steinen, die nicht auf natür­lichem Weg, sondern von Menschenhand an den Ort gelangt sind. Auch da ist der Zweck noch nicht geklärt. Möglich, dass die Menschen die Steine platzierten, um den sumpfigen Untergrund besser begehbar zu machen.

Aufgrund des ersten Befundes haben die Archäologen vier grössere Flächen zwischen 200 und 1000 Quadratmetern ausgeschieden. Diese wollen sie nun genauer untersuchen.

Grabung beginnt am Montag

Die erste Notgrabung – nebender vermuteten Brandgrube – startet Anfang nächster Woche. Wie meistens drängt auch hier die Zeit. Just auf dieser Fläche will das Kinderspital ab Oktober eine Modellfassade aufstellen, die einen Eindruck des geplanten Gebäudes geben soll. Grabungsleiter Möckli gibt sich optimistisch: «Wenn wir nicht auf allzu viele Funde stossen, sollten wir das schaffen.» Was den effektiven Baubeginn des Kinderspitalsim nächsten Jahr angeht, kann Möckli keine Aussagen machen. Solange man nicht wisse, was sich im Boden verberge, sei das nicht möglich. «Wir geben uns aber allergrösste Mühe, den Baubeginn nicht zu gefährden.»

Sollten die Funde tatsächlich aus der Bronzezeit stammen, wäre dies einigermassen besonders. Fundstücke aus dieser Zeit kennt man in der Stadt Zürich laut ­Möckli bisher vorwiegend vom Seeufer. «In dieser Entfernung vom See ist das relativ selten.» Ungewöhnlich an der aktuellen Grabungsstätte ist zudem die schiere Grösse der Fläche.

Der Zufall half mit

Dass die Archäologen in der Lengg überhaupt auf den Plan ­traten, hat auch etwas mit Zufall zu tun. Einige hundert Meter entfernt wurden Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich eisenzeitliche Grabhügel entdeckt. Das Areal wurde deshalb der archäologischen Zone zugeteilt. Als kürzlich ein Baugesuch eingereicht wurde, um eine Wiese am Rand der Zone zu überbauen, schaute die Stadtarchäologie genauer hin. Die Fachleute entdeckten zwar keine weiteren Relikte aus der Eisenzeit, wie man aufgrund der Grabhügel hätte vermuten können, sie stiessen aber auf bronzezeitliche Brandgruben und Steinsetzungen. Für die Kantonsarchäologie war damit klar: Es könnte sich lohnen, das anschliessende Areal zu untersuchen. (Zürcher Regionalzeitungen)