Baby-Überraschung bei den Orang-Utans

Cahaya ist es unwohl im Strohnest auf der linken Seite des Geheges im Zoo Zürich. In drei langen Schwüngen ist sie auf der anderen Seite – und da sieht man es, ihr zwei Wochen altes Baby. Utu – was so viel heisst wie Floh – klammert sich an die Brusthaare ihrer Mutter.

Kurz nachdem es sich die beiden im Nest auf der anderen Seite bequem gemacht haben, schwingt sich noch ein kleiner Orang-Utan quer durchs Gehege. Das Äffchen mit einem Busch abstehender Haare auf dem Kopf schnappt sich eine Tomate und schmeisst sich zu Mutter und Baby ins Nest. Riang ist Utus ältere Schwester und zweieinhalb Jahre alt.

Kein Eisprung dank «Laktationsamenorrhö»

Es sei aussergewöhnlich, dass ein Orang-Utan-Weibchen wieder trächtig werde, während es sein Jungtier noch säuge, sagte Zoo-Kurator Robert Zingg vor den Medien. In der Regel verhindere die sogenannte Laktationsamenorrhö den Eisprung. Deshalb empfehle das Zuchtprogramm, den Orang-Utan-Weibchen erst dreissig Monate nach der Geburt die Pille zu geben. Cahaya war aber schon nach 20 Monaten wieder trächtig. «Die Empfehlung muss wohl überdacht werden», sagte Zingg.

Cahaya und ihre beiden Töchter Utu und Riang. Video: Zoo Zürich

Mit Utu ist die Orang-Utan-Gruppe in Zürich auf elf Tiere angewachsen und die grösste in Europa. Für Cahaya ist der Altersabstand ihrer Töchter eine Herausforderung. Utu muss ähnlich wie ein Menschen-Baby rund um die Uhr betreut werden, aber auch Riang verlangt Aufmerksamkeit und die Brust ihrer Mutter. Trotzdem ist der kleine Wildfang schon recht selbständig.

Sumatra-Orang-Utans werden während drei Jahren gesäugt und bleiben danach noch lange bei den Müttern, weil sie lernen müssen, wie man ein Nest baut, welche Früchte essbar sind und wie man von Baumkrone zu Baumkrone hangelt. Üblicherweise liegen sechs bis acht Jahre zwischen den Geburten. In der Wildbahn haben Orang-Utans die längsten Geburtsintervalle aller Säugetiere.

Allein in Plantage gefunden

Im Vergleich zu ihren wilden Verwandten haben Riang und Utu Glück. Denn ganz ohne Mutter aufwachsen muss Rundeng in Sumatra. Sie ist einen Monat älter als Utu und gelangte Anfang Jahr als jüngster Patient überhaupt in die Pflegestation des Orang-Utan-Schutzprogramms der Schweizer Stiftung Paneco.

Rundeng kam als jüngste Patientin überhaupt in die Auffang- und Pflegestation von Paneco in Sumatra. Bild: Stiftung Paneco

Rundeng wurde alleine in einer Palmölplantage gefunden, sagte Irena Wettstein. Wettstein ist die Co-Geschäftsleiterin von Paneco, die ihren Sitz in Berg am Irchel hat. Ihre Mutter kam vermutlich durch ein Luftgewehr ums Leben mit dem die Bauern die Tiere aus ihren Plantagen vertreiben. Rundeng wird nun von einer Pflegerin mit der Flasche aufgezogen.

Im Gepäck eines russischen Touristen

Gleichzeitig wie Rundeng gelangten sieben weitere junge Orang-Utans in die Pflegestation. Eine aussergewöhnliche Häufung, wie Wettstein sagt. Eines der Jungtiere wurde im Gepäck eines russischen Touristen auf Bali gefunden, andere wurden illegal als Haustiere gehalten und von der Polizei konfisziert. «Ein junger Orang-Utan mag anfangs unterhaltsam sein», sagte Wettstein. Spätestens als Fünfjährige landen die Tiere aber oft im Hühnerstall im Hinterhof und vegetieren in Käfigen vor sich hin.

Die jungen Orang-Utans bleiben durchschnittlich sechs Jahre in der Pflegestation. Bild: Stiftung Paneco

Diese Tiere müssen erst lernen, dass sie «keine komischen behaarten Menschen sind», wie Wettstein sagt. Rundeng und die anderen Jungtiere werden im Durchschnitt sechs Jahre in der Auffang- und Pflegestation verbringen, bis sie in ein geschütztes Stück Regenwald ausgewildert werden – in der Hoffnung, dass ihre Nachkommen eher wie Utu aufwachsen als traumatisiert wie Rundeng.