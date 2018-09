Baudirektion schlägt Standorte für Bodenverbesserung vor

Fruchtbarer Boden, der auf Baustellen abgetragen wird, soll im Kanton Zürich nicht auf Deponien entsorgt, sondern zur Aufwertung landwirtschaftlicher Böden in der Umgebung wiederverwendet werden. Die Zürcher Baudirektion hat nun mögliche Standorte für Bodenverbesserungen zum Eintrag in die regionalen Richtpläne vorschlagen.

Durch das Abtragen wird gemäss Zürcher Baudirektion Boden geschont, der landwirtschaftliche Ertrag wird gesteigert und weite Lastwagenfahrten werden verhindert. Grossflächige Projekte bieten eher Gewähr für qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Bodenverbesserungen als mosaikartig verteilte Kleinprojekte, schreibt die Baudirektion in der Mitteilung vom Mittwoch. Darum seien im ganzen Kanton grössere Flächen eruiert worden, die sich hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung sowie in Bezug auf den Schutz des Bodens, der Natur und der Landschaft am besten für solche grossflächigen Bodenverbesserungen eignen. Sind die Richtplaneinträge erfolgt und die Eigentümer oder Dritte haben Interesse, eine Aufwertung zu realisieren, ist vorab je nach Situation entweder ein meliorationsrechtliches Verfahren oder ein Gestaltungsplanverfahren erforderlich, heisst es weiter.

Gemäss Medienmitteilung der Baudirektion sind in den Bezirken Meilen und Horgen vier Standorte geplant. In Wädenswil sind zwei Standorte vorgesehen, wobei die Planung für einen noch zurückgestellt ist. Die anderen zwei Sammelstellen sind in Küsnacht und Zumikon geplant. Dabei laufen in Zumikon noch Abklärungen. Im März hatte sich der Zumiker Gemeinderat gegen die Pläne gestellt. (zeo/sda)