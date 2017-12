Bergung nach Unfall auf Zürcher Nordumfahrung noch im Gang

Die Bergung der Unfallstelle dauere noch an, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Nach Angaben der TCS-Verkehrsinformation soll die Sperrung noch bis 16.30 Uhr dauern. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr vor der Ausfahrt Affoltern. In den Auffahrunfall waren mehrere Fahrzeuge verwickelt. Zu allfällig verletzten Personen konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Auf Webcams des Bundesamtes für Strassen an der Zürcher Nordumfahrung war am Sonntagnachmittag die stehende Kolonne bei Zürich Seebach zu sehen. Zwischen den Autos spazierten Menschen auf der Fahrbahn umher. (sda)