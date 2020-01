Beschwerde gegen Rosengarten-Abstimmung

Ein Zürcher hat beim Regierungsrat einen Stimmrechtsrekurs gegen die Abstimmung über das Tunnel- und Tramprojekt am Rosengarten eingereicht. Er will die Abstimmung am 9. Februar verhindern. Die Abstimmungszeitung verschweige wichtige Fakten und sei untauglich für die Meinungsbildung, findet er.

In seinem Stimmrechtsrekurs, den er am Dienstag den Medien zustellte, zählt er zahlreiche Mängel in der Abstimmungszeitschrift auf. Besonders vermisst er die Erwähnung, dass eine Fahrt durch den Tunnel gefährlich sein könnte, da der Tunnel steil sei und kurvig. Dies stelle für normal geübte Autofahrerinnen und Autofahrer eine Gefährdung dar, die nicht richtig berücksichtigt worden sei.

Der Rekurrent wehrt sich nicht zum ersten Mal gegen ein Grossprojekt. So hat sich der Mann, der in Wollishofen wohnt, auch schon gegen die dort geplante Seilbahn der ZKB eingesetzt. Er lancierte die sogenannte «Besonnungs-Initiative». Mit ihr verlangt er, dass künftig Bauten mit einem grossen Schattenwurf am See verboten werden. Sein Vorstoss ist zwar allgemein formuliert, richtet sich aber direkt gegen die ZKB-Seilbahn, die mit ihren Pfeilern Schatten werfen würde. Das Initiativkomitee reichte 3080 gültige Unterschriften ein. Für das Zustandekommen waren 3000 Stimmen nötig. Mittlerweile ist aber die Seilbahn ohnehin gerichtlich blockiert.

Ball liegt beim Regierungsrat

In seinem Rekurs gegen die Rosengarten-Abstimmung fordert der Bürger nun, dass seinem Anliegen aufschiebende Wirkung zukommt. Also dass die Abstimmung in jedem Fall abgesagt wird, auch wenn sein Rekurs noch nicht rechtskräftig behandelt wurde. Der Ball liegt nun beim Regierungsrat. Anschliessend kann der Rekurs ans Verwaltungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht weitergezogen werden.

(sda)