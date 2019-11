Das Geisterhaus

Drei Zürcher Spitalbaustellen

Nebst dem Stadtspital Triemli laufen in der Stadt Zürich weitere grosse Spitalbauprojekte: Bereits im Bau ist das neue Kinderspital in der Lengg. Der Spatenstich erfolgte 2018, der Umzug in den Neubau ist auf Ende 2022 vorgesehen. Konzipiert wurde das neue Kinderspital vom Architekturbüro Herzog & de Meuron. Die Kosten veranschlagt das Kinderspital auf 625 Millionen Franken.



Auch das Universitätsspital Zürich will sich erneuern – und gleichzeitig sein altes Hauptgebäude erhalten. Ein an den Spitalpark angrenzender Neubau nach Plänen von Christ & Gantenbein soll in einer ersten Etappe bis 2026 für rund 600 Millionen Franken realisiert werden. Bis 2037 sind auf dem Kernareal des Zürcher Universitätsspitals im Uniquartier insgesamt fünf neue Gebäude geplant. (mts)