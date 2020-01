Das Taxigesetz schiesst übers Ziel hinaus

Taxis sind Sache der Gemeinden. Sie bestimmen zum Beispiel, wo es Standplätze gibt und wer dort auf Kundschaft warten kann. Auswärtige Taxis sind unerwünscht. Das zur Abstimmung stehende neue kantonale Taxigesetz legt nun fest, dass Standplatzbewilligungen von den Gemeinden diskriminierungsfrei und transparent mittels Ausschreiben zu vergeben sind. Sie von Ortskundeprüfungen abhängig zu machen, ist nicht erlaubt.

Die Eckwerte für die Taxis sind im Bundesrecht geregelt (es braucht einen speziellen Fahrausweis für Personentransporte, ein Fahrtenschreiber ist einzubauen, Ruhezeiten sind einzuhalten). Eine kantonale Regelung gibt es bisher nicht. Das Taxigesetz ersetzt eine Handvoll kommunaler Regelungen und soll dafür sorgen, dass der Kanton Zürich ein einziger Markt für Taxis wird. Das ist zu begrüssen.

Das eidgenössische Binnenmarktgesetz schreibt vor, dass ortsfremde Fahrerinnen und Fahrer im ganzen Kanton bestellte Fahrten ausführen dürfen. Die Regel, dass sie auf der Rückfahrt nur auf dem direkten Weg Kundschaft aufnehmen dürfen, würde aber nur noch für ausserkantonale Anbieter gelten. Jeder, der ein Zürcher Taxi fährt, soll im ganzen Kanton tätig sein dürfen. Ziel des Gesetzes ist mehr Wettbewerb und folglich mehr Qualität.

Den Anstoss gab ein FDP-Vorstoss 2013. Das fanden alle gut. Denn Zürcher Taxis gelten als teuer und oft wenig freundlich. Bessert sich das, würde dies in Form neuer Kundschaft nicht zuletzt der Taxibranche selbst helfen. Denn trotz hoher Preise: Taxifahrer leben oft am Existenzminimum. Doch kaum war der Vorstoss eingereicht, tauchte mit Uber ein neuer Akteur auf – günstig, freundlicher. Die Vermittlung erfolgt über eine kalifornische Plattform. Alles ist per App auf dem Smartphone zu erledigen. Der Name des Fahrers und Urteile früherer Fahrgäste über ihn lassen sich abrufen, die gefahrene Route wird nachträglich per Mail übermittelt. Vor allem die Jungen schätzen das Angebot, speziell im Ausgang.

Die Lage der Taxis hat sich seither weiter verschlechtert. Die Politik hat reagiert: Limousinen, worunter auch Uber fällt, wurden ebenfalls ins Gesetz aufgenommen. Somit müssten sich Uber-Fahrer zusätzlich beim Kanton registrieren. Auch hätten sie bei ihm eine Plakette zu beziehen und diese an ihr Auto zu kleben. Damit ist man übers Ziel hinausgeschossen. Das zeigt sich auch am Parolenspiegel. Obwohl das Gesetz vom Kantonsrat mit Mehrheit verabschiedet wurde, empfehlen jetzt nur noch die SP und die Kleinparteien AL, EVP und EDU ein Ja. Die SVP, welche zunächst noch dafür war, um etwas für die Taxibranche zu tun, ist zurückgekrebst – auf Betreiben ihrer Jungpartei.

Die entscheidende Frage bei Uber ist, ob die Fahrerinnen und Fahrer als Selbstständige gelten oder nicht. Je nachdem müssen sie selbst oder Uber ihre Sozialabgaben entrichten. Doch genau das regelt das Taxigesetz nicht. Die Frage wird nächstens auf dem Rechtsweg entschieden. Wobei Uber angekündigt hat, die Schweiz zu verlassen, würde das Unternehmen abschliessend als Arbeitgeber qualifiziert. Somit würde das Gesetz etwas regeln, das es gar nicht mehr gibt. Allenfalls würde es neue Anbieter behindern oder abhalten, die in die Lücke springen würden.

Auf politischen Druck bereits eingestellt hat Uber seinen Dienst Uber Pop. Die Einhaltung der Vorschriften war für die Polizei schwer zu kontrollieren. Der Dienst vermittelte Fahrten unter Privaten, gegen Entgelt, wobei maximal zwei Fahrten alle 16 Tage zulässig waren. Trotz Einstellung enthält das Taxigesetz nun das Verbot, Fahraufträge unter Privaten zu vermitteln. Wer also eine besser umsetzbare Idee zum Fördern von Mitfahrgelegenheiten hätte, der könnte sie im Kanton Zürich nicht auf ihre Tauglichkeit testen.

Auch die professionellen Uber-Fahrer müssten kontrolliert werden, etwa auf Einhaltung der Ruhezeiten. Die Plakette würde sie für die Polizei einfacher erkennbar machen – aber auch nur aus der Nähe. Und die Plakette zu administrieren und zu verteilen, würde mehr Bürokratie und Kosten bedeuten. Bei einem so hoch technisierten Angebot erscheint ein Kleber am Fenster antiquiert. Es gäbe sicher einfachere Lösungen.

Das Taxigesetz enthält somit mehr Nach- als Vorteile. Es ist daher abzulehnen und durch eines zu ersetzen, das sich auf Taxis beschränkt.