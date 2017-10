Der Hintern dieses Löwen wurde zum Ärgernis

Der Züri Leu hat über die Jahre etwas an Biss verloren. Zumindest jenes Gipsmodell eines mächtigen Löwen, das seit einiger Zeit im Lager der kantonalen Denkmalpflege schlummert: Die grossen Eckzähne muss der Löwe irgendwann verloren haben. Es ist aber müssig, darüber zu spekulieren, woran er sich die Zähne ausgebissen haben mag. Sicher ist nur: Dem Züri Leu wurde übel mitgespielt, wie die Zeitschrift «einst und jetzt», herausgegeben von der Archäologie und Denkmalpflege des Kantons Zürich, in ihrer neusten Ausgabe herausgefunden hat.

Dabei begann die Geschichte des 400 Kilogramm schweren und 1,7 Meter grossen Löwen mit kräftigen Locken, grossen Pranken und drohendem Blick vielversprechend. Die Quai-Direktion der Stadt Zürich und Ingenieur Arnold Bürkli beauftragten 1886 den Zürcher Bildhauer Urs Eggenschwyler, für die Einweihung des Stadthausplatzes zwei grosse Löwenfiguren zu schaffen. Er fertigte zunächst ein Gipsmodell an. Ein Jahr später wurden dann die beiden Skulpturen auf dem Platz eingeweiht.

Raubkatze auf dem Uetliberg

Die Löwen beeindruckten durch ihre naturgetreue Darstellung. Maler und Bildhauer Eggenschwyler, muss man wissen, kannte sich mit Raubkatzen gut aus. Er entdeckte schon früh seine Leidenschaft für Tiere. In Zürich schuf er unter anderem den Löwen im Hafen Enge sowie die vier bronzenen Löwen auf der Stauffacherbrücke.

Im Milchbuck unterhielt er zudem einen Privatzoo mit Löwen, Panther, Affen und Bären. Er zog sogar ein Löwenjunges auf, um das sich die kranke Mutter nicht kümmern konnte. Der kleine Löwe folgte ihm schon bald auf Schritt und Tritt, wurde immer grösser und – obwohl er zahm war – auch furchteinflössender.

Deshalb verbot die Polizei dem Bildhauer, mit ihm in aller Öffentlichkeit spazieren zu gehen. Eggenschwyler war damals sogar auf dem Uetliberg mit der Raubkatze anzutreffen. Nach dem Verbot konnte der Sonderling seinem Freund nur noch im Käfig Gesellschaft leisten: Er schlief jeweils bei seinem Zögling und war untröstlich, als dieser verstarb.

Eine unglückliche Perspektive

Und die Löwen beim Stadthausplatz? Auch sie wurden rasch aus der Öffentlichkeit verbannt. Die Freude über sie hielt sich in Grenzen. Das lag daran, dass sie auf hohen Säulen standen. Von unten verloren die Skulpturen ihre Wirkung. Oder noch schlimmer: Es waren nur ihre kolossalen Hintern zu sehen.

Das war dann doch etwas zu viel für Zürich. Spaziergänger beklagten sich über den Anblick, bis die Stadt die Skulpturen entfernte. Was aus ihnen wurde, ist nicht bekannt. Das eingangs erwähnte Gipsmodell des Löwen hingegen tauchte in den 70er-Jahren in der Zürcher Kaserne auf und gelangte auf Umwegen ins Lager der Denkmalpflege. Gemäss Recherchen dieser Zeitung hat sich dort bislang noch nie jemand über seinen Hintern beklagt.

