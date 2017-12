Der ewige Streit um die Prävention

Langzeitprojekt

Die Abkürzung «Hopp Zürich» steht für «Health of Population Project Zurich». Das Langzeitprojekt sieht vor, die gesundheitliche Entwicklung von rund 20 000 Zürcherinnen und Zürchern während 10 Jahren wissenschaftlich zu begleiten. Beobachtet werden sollen bei freiwillig mitmachenden Personen Krankheits- und Behandlungsverläufe, Einsatz von Medikamenten und medizinischen Leistungen oder das Verhalten im Alltag. «Hopp» wäre das erste Projekt dieser Ausrichtung in der Schweiz. An die Gesamtkosten von 31 Millionen Franken soll der Kanton Zürich 20 Millionen zahlen. Vorgesehen ist eine Stückelung von jährlich 2 Millionen während 10 Jahren. tsc