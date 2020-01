Die Kantonalbank will ihre Seilbahn nicht abstürzen lassen

Es sollte ein Geschenk für die Bevölkerung werden, stattdessen steckt die ZKB in ihrem Jubiläumsjahr mitten in einem Rechtsstreit. Gestern hat sie angekündigt, dass sie den Entscheid des Baurekursgerichts anficht, das die Seilbahn über dem Zürcher Seebecken gestoppt hat. Das Gericht hatte im Dezember eine Einsprache der Zürcher Sektion des Verkehrsclubs, der Stiftung Landschaftsschutz und weiterer Rekurrenten gutgeheissen. Es brauche dazu einen Eintrag im kantonalen Richtplan, hielt es fest. Zudem geniesse der See besonderen Schutz. Die Gegner hatten unter anderem argumentiert, die Masten der Bahn würden das Ufergebiet verunstalten.

Nach der Analyse des Entscheids ist die ZKB nun zum Schluss gekommen, dass sich für sie der Weiterzug ans Verwaltungsgericht lohnen könnte. Die Fachstellen von Stadt, Kanton und Bund seien bereits in den Planungsprozess einbezogen worden und sie würden eine temporäre Seilbahn für realisierbar halten, heisst es in einer Mitteilung der Bank. Die auf fünf Jahre befristete Bahn anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums tangiere auch die gesetzlich streng geschützte Ufervegetation nicht.

Streit bis vor Bundesgericht?

Die ZKB beschreitet somit den juristischen und nicht den politischen Weg, um die Seilbahn zu retten. Sie hätte auch darauf hinwirken können, dass der laut Baurekursgericht fehlende Eintrag im kantonalen Richtplan über die Gesetzgebung erfolgt. Das sei keine Option, teilt Mediensprecher Yannik Primus auf Anfrage mit. «Wir halten die Auslegeordnung des Gerichts für zu eng und formalistisch.» Denn ein kantonaler Richtplan habe einen Planungshorizont von 25 Jahren. Der fünfjährige Betrieb der Bahn hingegen habe keinen längerfristigen Eingriff für das Seebecken zur Folge.

Die Strategie der ZKB beschränkt sich somit einzig darauf, die Bahn juristisch durchzusetzen. Die Erfolgsaussichten schätzt sie als intakt ein. «Damit die Bahn realisiert werden kann, sind wir auch weiterhin bereit, den Instanzenweg zu beschreiten», sagt Primus. Ob die Bank gar bis ans Bundesgericht gelangen würde, lässt er offen. «Wir beurteilen die Situation laufend und entscheiden dann entsprechend.»

Weiter stellt sich die ZKB auf den Standpunkt, dass eine Mehrheit der Zürcher Bevölkerung die Seilbahn befürworte. «Viele Menschen im Kanton teilen unsere Begeisterung für die ZüriBahn und tragen unsere Vision mit», lässt sich CEO Martin Scholl in der Mitteilung zitieren.

Die Bank verweist auf eine repräsentative Meinungsumfrage, die das Marktforschungsinstitut GfS in ihrem Auftrag durchgeführt hat. Den Ergebnissen zufolge steht zwei Drittel der Bevölkerung der Bahn «neutral bis sehr positiv» gegenüber. Unklar bleibt dabei, wie viele der Befragten die Seilbahn tatsächlich unterstützen und wie viele lediglich neutral eingestellt sind. Die ZKB lehnt es ab, die genauen Resultate herauszugeben. Mediensprecher Primus teilt mit: «Die repräsentative Umfrage ist nicht öffentlich, da sie für interne Zwecke erstellt wurde.»

Bereits mehrere Millionen investiert

Aufgrund des Rechtsstreits lässt sich derzeit nicht abschätzen, wann die Seilbahn gegebenenfalls in Betrieb gehen könnte - im Jubiläumsjahr der ZKB aber sicher nicht. Bisher hat die Bank gemäss Primus einen einstelligen Millionenbetrag ins Projekt investiert. Insgesamt soll sie rund 60 Millionen Franken kosten. Kommt sie zustande, soll sie selbsttragend sein. Eine Fahrt mit der Bahn soll voraussichtlich etwa 14 Franken kosten. «Wir erwarten am Ende des fünf Jahre dauernden Betriebes eine schwarze Null sowohl für den Bau wie auch den Betrieb der Bahn», sagt Mediensprecher Primus.