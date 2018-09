Die Sachen der Verstorbenen

Nachgefragt

«Von Rührung bis Ekel – man kann mit der ganzen Bandbreite an Gefühlen konfrontiert werden.»

Frau Berg, Sie haben eine Broschüre geschrieben über den Umgang mit Nachlass, mit Anregungen zur Triage. Wie kam es dazu?

Vivianne Berg: Meine Mutter starb unerwartet, die Wohnung musste innert kaum vier Wochen geräumt sein. Wir wissen um unsere Sterblichkeit, aber nichts über den Zeitpunkt des Todes.



Weshalb fällt einem das Räumen so schwer?

Wenn man die Wohnung eines Verstorbenen betritt, dann wahrscheinlich das erste Mal, ohne eingeladen zu sein. Und je nach Beziehung zur Person kann man mit der ganzen Bandbreite an Gefühlen konfrontiert werden – von tiefer Rührung bis Ekel.



Viele überfordert diese Aufgabe.

Naja, zusätzlich zum eigenen Alltag, zu all den administrativen Aufgaben und zur gefühlsmässigen Auseinandersetzung mit dem Verlust müssen unzählige Entscheide gefällt werden. Kommt hinzu, dass bei den ersten Schritten durch die Räume der Blick auf die Dinge ein anderer ist als bei früheren Besuchen. Jedes Kästchen, jede Tasse verweist auf das Alltagsleben des verstorbenen Menschen. In dieser Situation fällt es schwer, abzuschätzen, was einem langfristig behaltenswert sein wird.



Wie geht man vor?

Es empfiehlt sich, Räume, Möbel und Besonderheiten zu fotografieren. So hat man sie schon einmal erhalten – zumindest fotografisch.



Und dann?

Dann geht man systematisch vor, räumt Zimmer um Zimmer, Möbel um Möbel, Schublade um Schublade, am besten in kleinen Einheiten. Und immer wieder pausieren. Flanieren Sie durch die Räume, setzen Sie sich hin, lassen Sie den Blick und die Gedanken schweifen.



Und wie trenne ich mich von den Dingen?

Stellen Sie zuerst in jeden Raum einen Abfallsack. Was darin landet, sollte darin bleiben. Dinge, die man verkaufen oder verschenken will, kann man schon einmal mit Post-it-Zetteln anschreiben.



Wie entscheide ich, was ich behalte?

Schmuck Briefe, Ausweise, Steuerunterlagen, Adressbücher, Tagebücher und Fotos würde ich in jedem Fall aufbewahren. Bei allen anderen Dingen rate ich, sich zu fragen: Ist es nützlich, kostbar oder bedeutungsvoll? Trifft etwas davon zu, behalte ich es – ausser mir fehlt der Platz. Trifft nichts davon zu, verschenke oder entsorge ich es.

Heinz Zürcher



«Das Hinterbliebene – Anregungen zur Triage». Erhältlich über: www.vivianneberg.net