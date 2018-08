Die Stadt Zürich ist schockiert

«Schockierend» und «fassungslos» sind die meistgehörten Worte nach den tätlichen Angriffen auf die Stadtpolizisten und Rettungssanitäter Samstagabend an der Zürcher Seepromenade.

Was bisher bekannt ist: Um 23 Uhr wurden die Stadtpolizei Zürich und die Sanität alarmiert. An der Seepromenade beim Utoquai war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Männern gekommen. Ein 18-jähriger staatenloser Mann ist mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden, zwei seiner Kollegen – einer aus Libyen, einer aus Syrien – erlitten leichte Verletzungen.

50 Polizisten gegen 300

Als die Rettungssanitäter und zwei Patrouillen der Stadtpolizei vor Ort eintrafen, wurden sie von einer Gruppe von zum Teil vermummten Unbekannten mit Steinen und Flaschen beworfen. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Erst mit Hilfe der angeforderten Verstärkung – zuletzt waren rund 50 Polizistinnen und Polizisten auf dem Platz – gelang es den Rettungskräften, zum Schwerverletzten vorzudringen.

Die Polizei musste einen Wasserwerfer, Gummischrot und Reizstoff einsetzen, um der Lage einigermassen Herr zu werden.

Bei den zunächst mehreren Dutzend Angreifern handelt es sich mutmasslich um FCZ-Fans. Mit ihnen solidarisierte sich ein Mob, sodass die Polizisten letztlich 200 bis 300 Angreifern gegenüberstanden.

Rykart will Bodycams

Wie gestern an einem kurzfristig organisierten Medientermin zu erfahren war, trugen die Polizisten keine Bodycams auf sich. Auch eine temporär stationierte Kamera, wie man sie künftig an Hotspots einsetzen will, fehlte.

Gewalt gegen Polizisten sei nichts Neues, sagte Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne). Es gelte, die Täter aus der Anonymität herauszuholen. «Ich werde dem Stadtrat den Antrag stellen, Bodycams definitiv einzuführen», sagte die Stadträtin.

Damit vollzog die frisch gewählte Stadträtin einen Gesinnungswandel, war sie doch als Gemeinderätin Bodycams gegenüber kritisch eingestellt. Nun trage sie Verantwortung für die Mitarbeiter. Sie habe zahlreiche Gespräche geführt und wolle, dass die Polizisten mit gleichlangen Spiessen ausgerüstet seien. Zumal jedermann und jedefrau jederzeit alles mit dem Handy aufzeichne.

Daniel Blumer, der Kommandant der Stadtpolizei, verurteilte die Angriffe vom Wochenende «aufs Allerschärfste». Die Zahl der gewalttätigen Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten habe zugenommen, führte er aus.

Von Januar bis Juli 2017 sei es zu 60 Fällen von Gewalt und Drohung gegen Polizistinnen und Polizisten gekommen. Dabei seien fünf Polizisten verletzt worden. Im selben Zeitraum 2018 waren es bereits 88 Vorfälle mit elf Verletzten. Gehäuft hätten sich Angriffe aus Gruppen heraus.

Die Polizei müsse noch früher erkennen, wenn es zu Zusammenrottungen komme, sagte Blumer. Dann gelte es, Angreifer zu identifizieren und rechtlich zu belangen. Blumer und Rykart waren sich einig, dass es dazu keine neuen Strafnormen brauche. Vielmehr müsse man ausschöpfen, was schon heute möglich sei.

SP weiter skeptisch

Unterstützung für Rykart signalisiert Markus Kunz, Fraktionspräsident der Grünen im Gemeinderat: «Wir müssen das Thema Bodycams allenfalls nochmals überdenken.» Auch Kunz hält es für wichtig, die Identität der Täter aufzudecken und ihnen damit den Schutz der Anonymität wegzunehmen.

Bodycams sind für Roger Bartholdi, den Fraktionspräsidenten der SVP, ein Muss. Er fordere dies mittels Vorstoss schon lange. Würden die Angreifer erkannt und bestraft, sei das die beste Abschreckung. Ginge es nach Bartholdi, würde den Tätern statt der bedingten Geldstrafen kurze Haftstrafen von ein paar Tagen oder gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. Das bedinge aber eine Gesetzesänderung. Aus Sicht von Bartholdi braucht es aber auch einen gesellschaftlichen Wandel. Politik und Fussballvereine müssten gemeinsam hinstehen und deutlich sagen «So geht es nicht!».

Unverändert skeptisch gegenüber den Bodycams ist die SP eingestellt. «Die Gegenseite wird höchstens provoziert», sagt Gemeinderat Pascal Lamprecht, der von einem Schnellschuss spricht. Er würde weiter auf Prävention setzen und die Ermittlungen im Umfeld der gewaltbereiten Personen intensivieren. (Zürcher Regionalzeitungen)