Die Strategie ambulant vor stationär dämpft die Gesundheitskosten

2018 ist die Zahl der stationären Behandlungen in den Zürcher Spitälern zum zweiten Mal in Folge gesunken. Konkret geht es um rund 3300 Eingriffe oder 1,4 Prozent weniger. Der Trend hatte bereits 2017 gewendet.

In den Jahren zuvor war die Zahl der stationären Behandlungen kontinuierlich angestiegen. Und zwar deutlich stärker als die Wohnbevölkerung zugenommen hat.

Die Entwicklung ist der Strategie «ambulant vor stationär» geschuldet. Seit 2018 gilt eine Liste von Eingriffen, die im Kanton Zürich nicht mehr stationär, sondern ambulant durchgeführt werden sollen. Dazu gehören beispielsweise die Operation von Meniskus- und Krampfadern, das Einsetzen von Herzschrittmachern oder die Zertrümmerung von Nierensteinen.

Kanton spart 10 Milionen

Tiefere Fallzahlen im stationären Bereich, wirken sich für den Kanton sehr direkt aus. Er trägt nämlich 55 Prozent der Kosten. Die 3300 Fälle haben den Kanton um rund 10 Millionen Franken entlastet.

Etwas anders sieht die Rechnung für die Krankenkassen aus. Sie übernehmen die übrigen 45 Prozent aus der stationären Fallkosten. Weil sie aber allein für den ambulanten Spitalbereich aufkommen, läuft es für sie in etwa auf ein Nullsummenspiel heraus. Die 45 Prozent, die sie im stationären Bereich eingesparen, geben sie für die zusätzlichen ambulanten Behandlungen aus.

Verlagerung fand statt

Wie dem gestern präsentierten Bericht zur Gesundheitsversorgung zu entnehmen ist, hat die Zahl der ambulanten Eingriffe in den Spitälern gleichzeitig zugenommen. Die vom Kanton gewünschte Verlagerung hat also effektiv stattgefunden.

Und zwar ziemlich genau im Umfang, der bei der Lancierung von «ambulant vor stationär» prognostiziert worden war. Etwa 50 Prozent der Eingriffe, die auf der ambulanten Liste aufgeführt sind, fanden 2018 ambulant statt.

Dass es nicht 100 Prozent sind, hat mit dem Spielraum zu tun, welcher die Gesundheitsdirektion den Spitälern offen gelassen hat. Eine stationäre Behandlung ist etwa akzeptiert, wenn gleichzeitig mehrere Erkrankungen betroffen sind, wenn bei Krampfadern oder Leistenbrüchen beidseitige Eingriffe notwendig sind oder bei erschwerten sozialen Umständen. Der Entscheid liegt stets bei der behandelnden Ärztin oder beim behandelnden Arzt.

Unterschiede zeigen sich laut dem Bericht zur Gesundheitsversorgung aufgrund des Alters der Patientinnen und Patienten. So haben die stationären Fallzahlen bei der Gruppe der über 80-Jährigen auch 2018 leicht zugenommen. Das hat einerseits mit dem erwähnten Spielraum zu tun, andererseits waren die Eingriffe in dieser Altersgruppe häufiger ungeplant – es gab also mehr Notfälle.

Unter dem Strich hat Gesundheitsdirektion festgestellt, dass die Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich in sämtlichen Listenspitälern ungefähr im selben Ausmass umgesetzt wurde. Demnach gab es keinen Anlass ein einzelnes Spital zu rügen.

Schweiz hinkt hinterher

Laut dem Bericht hat man die gesteckten Ziele erreicht. Gleichzeitig ist von weiterem Einsparpotenzial die Rede. Dies, zumal die Schweiz im internationalen Vergleich nicht allzu gut abschneidet. In anderen Ländern ist der Anteil der ambulanten Behandlungen weit höher.

Dies gesagt, hört man bereits die Vertreter der Spitäler. Sie monieren unablässig, die Tarife im ambulanten Spitalbereich seien bei weitem nicht kostendeckend. In dieser Frage sei vor allem der Bund gefordert, sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am gestrigen Mediengespräch. Und: «Schon in meiner ersten Woche im Amt habe ich gesehen, dass im Gesundheitswesen sämtliche Akteure jammern, wenns ums Geld geht.»

Rickli sieht «ambulant vor stationär» nicht als Allerheilmittel, gegen steigende Gesundheitskosten. Auf kantonaler Ebene lasse sich aber nur wenig schrauben. Um dieses Problem anzugehen, müsse man in Bern darüber diskutieren, welche Leistungen durch die Grundversicherung übernommen würden.