Doppelrollen und Interessenkonflikte

«Der Kanton müsste seine ­Zahlungen sofort stoppen»

Kantonsräte von links bis rechts kritisieren, wie eng die Ärztegesellschaft, die einen Staatsauftrag erhielt, mit der privaten Firma SOS-Ärzte verbandelt ist.

Recherchen zeigen, wie verstrickt die Standesorganisation der Zürcher Ärzte, die Ärztegesellschaft, mit der Privatfirma SOS-Ärzte ist (siehe Text oben). Die Standesorganisation erhält über die nächsten fünf Jahre 36,5 Millionen Franken Steuergeld für den Betrieb einer ärztlichen Telefonzentrale. Einen Teil des Geldes gibt ihre Tochterfirma, die AGZ Support AG, an die SOS-Ärzte weiter. Die beiden Firmen sind auch personell eng verbandelt.

«Diese Verstrickungen wären, sollten sie tatsächlich so zutreffen, inakzeptabel und unredlich», sagt der SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein (Küsnacht), als er von den Rechercheergebnissen erfährt. «Der Gesundheitsdirektor, Herr Dr. Thomas Heiniger, ist gefordert. Der Kanton müsste sofort jegliche Zahlung an die AGZ Support AG stoppen, bis die Sache untersucht und geregelt ist. Aus­ser­dem müsste eine Interimsleitung durch den Kanton eingesetzt werden», so Amrein weiter. Er wurde von der Ratsmehrheit überstimmt, als man Ende 2017 beschloss, die neue Telefonzentrale zu finanzieren.

«Bock zum Gärtner gemacht»

Ob er nun Anträge im Kantonsrat stellen werde, wisse er noch nicht. «Aber ich werde solche Verstrickungen, sollten sie zutreffen, nicht einfach so akzeptieren.» Für Amrein, der eine Firma führt, die auf die Abklärung von Wirtschaftsdelikten spezialisiert ist, ist schon jetzt klar: Es braucht auch eine Untersuchung durch die Finanzkontrolle des Kantons Zürich.

Auf der linken Ratsseite schlägt man in eine ähnliche Kerbe wie Amrein. Nämlich Kaspar Bütikofer (AL, Zürich), der in der Gesundheitskommission sitzt. «Ich finde diese Interessenkonflikte hoch problematisch», so Bütikofer auf Anfrage. Er habe schon bei der Abstimmung im Kantonsrat ein schlechtes Bauchgefühl gehabt, weil die SOS-Ärzte eine intransparente Rolle gespielt hätten. «Dass die Verstrickungen aber so offensichtlich sind, hätte ich nicht gedacht», sagt Bütikofer. Er stimmte damals zwar mit Ja, hielt aber in einem Debattenbeitrag fest, dass die SOS-Ärzte nicht bevorteilt werden dürften und dass der Ärztegesellschaft genau auf die Finger geschaut werden müsse. Nun zieht er das Fazit: «Man hat hier den Bock zum Gärtner gemacht.»

Auch in der politischen Mitte, genauer bei den Grünliberalen, gibt es für SVP-Amrein und AL-Bütikofer Zustimmung. Daniel Häuptli (Zürich), der ebenfalls in der Gesundheitskommission sitzt, sagt: «Uns läuten bei solchen Vorgängen die Alarmglocken.» Seine Partei stellte damals einen Antrag, eine Ausschreibung der neuen Telefonzentrale zu starten, fand aber keine Mehrheit.

Josef Widler, der für die CVP im Kantonsrat sitzt und Präsident der Ärztegesellschaft ist, die jetzt in der Kritik steht, wehrte sich dagegen, weil es keine anderen Anbieter gebe. «Wenn man sich gegen eine Ausschreibung wehrt, ist eine solche Verflechtung noch gefährlicher», sagt Häuptli. Ein Antrag der GLP, den Auftrag doch auszuschreiben, ist noch hängig. Häuptli: «Nun wird er umso wichtiger.»